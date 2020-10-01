Умер создатель поросенка Фунтика Валерий Шульжик

Источник материала: Tut.by

Писатель Валерий Шульжик, автор сценария мультфильмов о поросенке Фунтике, умер в возрасте 81 года. Об этом ТАСС сообщил детский писатель Валентин Постников.



Фото: скриншот со страницы внучки писателя — facebook.com/jacqueline.nazaroff

«Видимо, безвылазное сидение дома эти месяцы пандемии на него повлияло, он буквально сгорел за несколько месяцев, сегодня в семь утра он ушел из жизни. Похороны в пятницу», — сказал Постников, автор детских книг о приключениях Карандаша и Самоделкина. Долгие годы он дружил с Валерием Шульжиком.

«Валерий Владимирович — не только автор сценария мультфильмов про Фунтика, он автор многих детских книжек, его называют последним советским классиком детской литературы. <…> Он вошел в Книгу рекордов, потому что в СССР одновременно двести театров поставили его пьесу про Фунтика. Это был успех», — поделился собеседник агентства.

По словам Постникова, в год своего 80-летия Валерий Шульжик принимал участие в новогодних елках, где к нему подходили тысячи людей и благодарили за теплые детские воспоминания.

«Только что переиздали его самую известную книжку „Неуловимый Фунтик“, буквально через пару недель выйдут неизданные ранее книги про Фунтика, новые истории, которые он написал, но не опубликовал. Валерий Владимирович не успел их подержать в руках, к сожалению. Одна из них называется „Фунтик в полиции“», — рассказал Постников.

О Валерии Шульжике

Писатель, поэт, драматург Валерий Шульжик родился в 1939 году. Он работал матросом и рулевым на пароходе, театральным электриком, актером Краевого театра юного зрителя имени Ленинского комсомола в Хабаровске. Творческую деятельность в качестве писателя он начал в 1959 году. Четыре года спустя свет увидела его первая книга «Два арбуза», за ней последовала вторая — «Веселый мастерок». Шульжик окончил Высшие литературные курсы, продолжал писать стихотворения для детей, пробовал себя в прозе.

Его авторству принадлежат повесть «Вот за тем поворотом», книги рассказов «Бухта-Барахта». Шульжик написал сценарий к серии мультфильмов о поросенке Фунтике, который появился из его пьесы «Четвертый поросенок». Он также написал пьесы «По секрету всему свету», «Бременские музыканты», «Синдбад-Мореход», «Азмун — серебряное копье», «Соломенное солнце», «Маленький храбрец». Всего Шульжик написал более 20 книг и свыше сотни детских стихотворений.