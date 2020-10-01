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Внебрачная дочь бывшего короля Бельгии через суд добилась титула принцессы

02.10.2020 06:11 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Внебрачная дочь бывшего короля Бельгии Альберта II, художница Дельфина Боэль имеет право носить титул принцессы. Такое решение вынес Апелляционный суд Брюсселя, пишет бельгийское издание VRT.


Фото: vrt.be

Сын и дочь Боэль также смогут носить титулы принца и принцессы.

Также Боэль получила право на фамилию своего отца, Альберта Саксен-Кобург-Готского, и на почетное обращение «ваше высочество». Кроме того, она может претендовать на восьмую часть наследства бывшего монарха.

«Победа в суде никогда не заменит любовь отца, но дает чувство справедливости», — цитирует RTL адвоката Боэль Марка Уйттендале.

Дельфина Боэль родилась в 1968 году в результате связи Альберта II и баронессы Сибиллы де Селис Лоншан. Оба в то время состояли в браке. Широкая публика узнала об их романе только в 1999 году.

В 2013 году, когда Альберт II отрекся от престола и потерял юридическую неприкосновенность, Боэль подала против него судебный иск, требуя признать отцовство.

В 2019 году суд обязал бывшего монарха сдать тест ДНК, который доказал его родственную связь с Боэль. В начале 2020-го Альберт II официально признал внебрачную дочь.

 
 
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В 2019 году суд обязал бывшего монарха сдать тест ДНК, который доказал его родственную связь с Боэль. В начале 2020-го Альберт II официально признал внебрачную дочь.
 
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