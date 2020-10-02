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Актеры Театра кукол записали видео в поддержку Гродненского драмтеатра и купаловцев
02.10.2020 12:01 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сотрудники гродненского Театра кукол записали видеообращение в поддержку уволенных актеров Купаловского театра в Минске и областного драмтеатра в Гродно. Они требуют восстановить в должности актера Игоря Уланова и опровергнуть оскорбительные статьи в государственных СМИ.
Поводом для публичного высказывания работников Театра кукол стали в том числе события в драмтеатре и задержание актера Александра Ратько. Чтобы спастись от милиции, актеру пришлось переплыть Неман, его задержали на другом берегу и продержали трое суток в ИВС.
«Нам не все равно, что происходит с коллегами, и мы не можем оставаться в стороне. Мы обеспокоены ситуацией в Купаловском и гродненском драматическом театре. Мы уже не боимся, это позади. Сегодня бояться уже не страшно, страшно только за будущее театра, за культуру и страну в целом. Мы должны быть солидарны друг с другом. Сегодня нас большинство», — рассказал Hrodna.life один из актеров Театра кукол Виталий Леонов.
В видеообращении актеры театра кукол требуют восстановить в должности уволенного актера драмтеатра Игоря Уланова, а также прекратить давление на актеров драмтеатра.
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Они требуют восстановить в должности актера Игоря Уланова и опровергнуть оскорбительные статьи в государственных СМИ.
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