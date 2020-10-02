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Актеры Театра кукол записали видео в поддержку Гродненского драмтеатра и купаловцев

02.10.2020 12:01 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сотрудники гродненского Театра кукол записали видеообращение в поддержку уволенных актеров Купаловского театра в Минске и областного драмтеатра в Гродно. Они требуют восстановить в должности актера Игоря Уланова и опровергнуть оскорбительные статьи в государственных СМИ.


Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Поводом для публичного высказывания работников Театра кукол стали в том числе события в драмтеатре и задержание актера Александра Ратько. Чтобы спастись от милиции, актеру пришлось переплыть Неман, его задержали на другом берегу и продержали трое суток в ИВС.

«Нам не все равно, что происходит с коллегами, и мы не можем оставаться в стороне. Мы обеспокоены ситуацией в Купаловском и гродненском драматическом театре. Мы уже не боимся, это позади. Сегодня бояться уже не страшно, страшно только за будущее театра, за культуру и страну в целом. Мы должны быть солидарны друг с другом. Сегодня нас большинство», — рассказал Hrodna.life один из актеров Театра кукол Виталий Леонов.

В видеообращении актеры театра кукол требуют восстановить в должности уволенного актера драмтеатра Игоря Уланова, а также прекратить давление на актеров драмтеатра.

Напомним, ведущего актера сцены Игоря Уланова уволили после того, как он объявил зрителям, что артисты приостанавливают спектакль из-за того, что на акции протеста были задержаны их коллеги — заслуженный артист Беларуси Сергей Куриленко и его жена Валентина Харитонова.


Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

К артистам приезжал губернатор Гродненской области Владимир Караник: прочесть, что было на встрече, можно здесь и здесь.

Из театра «по соглашению сторон» была уволена актриса Елизавета Милинцевич. В воскресенье, 20 сентября, она участвовала в спектакле, который был прерван из-за задержания двух актеров.


Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

В прошедшую субботу в одном из центральных двориков Гродно актеры драмтеатра показали отрывки отмененного спектакля «451 по Фаренгейту». На неформальную встречу с артистами пришло несколько сотен человек. Все время, пока люди были около импровизированной сцены, рядом дежурили силовики.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Они требуют восстановить в должности актера Игоря Уланова и опровергнуть оскорбительные статьи в государственных СМИ.
 
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