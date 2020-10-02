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Таксист, спасший парня, и работники ОСВОДа. Как выглядят белорусские протесты в Lego
02.10.2020 15:13 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Дизайнер Андрей Шнитуленко
На изображениях можно увидеть противостояние силовиков и протестующих возле Дворца независимости, Площадь перемен, момент, когда работники ОСВОДа спасали протестующих, таксист, спасший парня от преследователей, погоня человека с бчб-флагом за водометом и силовиками, выступление Светланы Тихоновской, поломка водомета и побег гомельчанина из автозака.
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Дизайнер Андрей Шнитуленко выложил на своей странице в Instagram наиболее известные сюжеты белорусских протестов. Все их минчанин собрал из конструктора Lego.
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