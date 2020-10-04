К Дню учителя «Яндекс» собрал популярные у белорусов запросы о школьной жизни

Источник материала: Tut.by

Каждое первое воскресенье октября в Беларуси отмечается праздник одной из самых важных и востребованных в любом современном обществе профессий — День учителя. В этой связи «Яндекс» собрал много информации о том, что больше всего интересует наших соотечественников в школьной реалиях.



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Информацию о том, что белорусские пользователи искали в Сети по запросам о школьной жизни и преподаваемых предметах, «Яндекс» собрал за целый год, а результатам были присвоены баллы согласно их популярности.

Чаще всего белорусы младше 17 лет интересовались, когда начнется 2020 учебный год (100 баллов), но все их отношение к нему выразилось во втором по популярности запросе — о том, как не пойти в школу (97 баллов). Несмотря на это, многих из них интересуют и результаты учебы: спрашивали о том, как хорошо учиться в школе (14 баллов) и какие оценки нужны для получения золотой медали (10 баллов). Еще молодежь искала информацию о каникулах (29 баллов) и дистанционном обучении (14 баллов). Как выяснилось, шаблон написания объяснительных в школу также пользуется спросом (15 баллов). Но среди насущных нашлось место и вопросу небывалой глубины — о том, кто же все-таки придумал школу (36 баллов).

Как оказалось, тройка школьных праздников, сценарии проведения которых чаще всего пытались найти белорусы, выглядит так: Новый год, 8-е марта и День учителя. А в дополнительном образовании лидируют запросы о школе искусств (100 баллов), художественной школе (88 баллов) и футбольном клубе (72 балла).

Дальше о школьных предметах. Первая — литература. В тройке самых популярных тем для сочинений у белорусов оказались «Родина» (100 баллов), «Осень» (50 баллов) и «Дорогие сердцу места» (37 баллов). Традиционные «Отцы и дети» — лишь на восьмой строчке (27 баллов). В целом же по литературе чаще искали, что такое эпитеты (100 баллов) и метафора (55 баллов).

По русскому языку интересовались, что же такое орфограмма (100 баллов) а вторым по популярности стал вопрос, на который, наверное, нет точного ответа — сколько слов в русском языке (99 баллов). Также спрашивали о фразеологизмах, склонении, спряжении и других языковых категориях.

А вот в белорусском у наших соотечественников самые большие пробелы — в названии месяцев (100 баллов). Сильно меньше, помимо чисто технических вопросов и терминологии, пользователи хотели узнать, какого рода слово «гусь» в белорусском (и да, оно, в отличие от русского, там женского рода). Еще люди спрашивали, как по-белорусски называется другая птица — снегирь: на самом деле почти так же, как и по-русски — «снягір»; хотя есть менее распространенное слово «гіль».

По математике чаще всего белорусы спрашивали о том, что такое частное (100 баллов), произведение чисел (99 баллов) и другие премудрости этой науки, а еще уточняли чисто технических особенностей предмета: как пишутся знаки «больше» и «меньше» (32 балла) и даже сколько клеток отступать в математической тетради для первоклашки (25 баллов).

В физике белорусов интересовало объяснение, что же такое угловая скорость (100 баллов). Также спрашивали о значениях постоянных и искали объяснения буквенных физических обозначений.

А вот в химии спрашивали в основном формулы для вычислений. В целом же по слову «формула» больше всего искали тригонометрические (100 баллов), а также другие — для математики и физики. Но еще людей интересовала формула спирта (40 баллов) и даже формула рентабельности (26 баллов).

Самым частым запросом по географии оказался о естественном движении населения (100 баллов). А вот классическое построение розы ветров оказалось только на пятом месте (16 баллов).