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Заповедник создал для овдовевшего самца выдры сайт знакомств, чтобы найти ему новую подругу
04.10.2020 18:05 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Корнуоллском заповеднике в Англии живет 10-летняя выдра Харрис. Недавно его партнерша умерла, и Харрис совсем загрустил. Смотрители решили, что пара свиданий помогут ему взбодриться... и
Специально для Харриса работники заповедника создали шуточный сайт-знакомств «Поймаю рыбку для любимой» (Fishing for Love).
«Я очень заботливый, люблю обниматься и всегда готов тебя выслушать. Я буду любить тебя, как ни одна выдра до этого», — «пишет» о себе Харрис.
Смотрители надеются, что эта акция поможет им найти новую партнершу для Харриса. Холостяцкую жизнь он переносит не очень хорошо, так как в дикой природе выдры всегда живут парами.
Харриса привезли в Корнуолл в 2016 году, и все четыре года он провел вместе со своей подругой — выдрой Абрикос. В начале осени Абрикос умерла: ей было уже 16 лет. Для выдр, даже живущих в неволе, это много.
Главная претендентка на сердце Харриса — выдра Тыковка. Она живет в заповеднике в Скарборо. Не так давно Тыковка тоже овдовела — ее партнер Эрик умер от старости.
Совсем скоро Харрис и Тыковка впервые увидятся. Смотрители надеются, что выдры поладят и станут счастливой парой.
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В Корнуоллском заповеднике в Англии живет 10-летняя выдра Харрис. Недавно его партнерша умерла, и Харрис совсем загрустил. Смотрители решили, что пара свиданий...
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