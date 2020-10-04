Заповедник создал для овдовевшего самца выдры сайт знакомств, чтобы найти ему новую подругу

Источник материала: Tut.by

В Корнуоллском заповеднике в Англии живет 10-летняя выдра Харрис. Недавно его партнерша умерла, и Харрис совсем загрустил. Смотрители решили, что пара свиданий помогут ему взбодриться... и завели Харрису аккаунт на сайте знакомств, пишет RTVi.



Фото: Stephen Dann / Flickr

Специально для Харриса работники заповедника создали шуточный сайт-знакомств «Поймаю рыбку для любимой» (Fishing for Love).

«Я очень заботливый, люблю обниматься и всегда готов тебя выслушать. Я буду любить тебя, как ни одна выдра до этого», — «пишет» о себе Харрис.

Смотрители надеются, что эта акция поможет им найти новую партнершу для Харриса. Холостяцкую жизнь он переносит не очень хорошо, так как в дикой природе выдры всегда живут парами.

Харриса привезли в Корнуолл в 2016 году, и все четыре года он провел вместе со своей подругой — выдрой Абрикос. В начале осени Абрикос умерла: ей было уже 16 лет. Для выдр, даже живущих в неволе, это много.

Главная претендентка на сердце Харриса — выдра Тыковка. Она живет в заповеднике в Скарборо. Не так давно Тыковка тоже овдовела — ее партнер Эрик умер от старости.

Совсем скоро Харрис и Тыковка впервые увидятся. Смотрители надеются, что выдры поладят и станут счастливой парой.