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Умер основатель рок-группы Van Halen гитарист Эдди ван Хален
07.10.2020 06:09 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Американский гитарист и основатель рок-группы Van Halen Эдвард ван Хален умер в возрасте 65 лет. Об этом во вторник сообщил его сын на своей странице в Twitter.
«Я не могу поверить, что мне приходится это писать, но мой отец Эдвард Лодевейк ван Хален проиграл долгую и трудную борьбу с раком», — говорится в сообщении сына.
По сведениям источников американского портала
У музыканта более 10 лет назад был диагностирован рак горла. Согласно порталу, состояние исполнителя резко ухудшилось в конце прошлой недели.
Ван Хален родился в Нидерландах. В 1962 году его семья переехала в США. Эдди ван Хален и его брат Алекс основали группу, которая впоследствии получила название Van Halen. Журнал
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Гитаристу и основателю рок-группы Van Halen было 65 лет.
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