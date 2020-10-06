ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Умер основатель рок-группы Van Halen гитарист Эдди ван Хален

07.10.2020 06:09 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Американский гитарист и основатель рок-группы Van Halen Эдвард ван Хален умер в возрасте 65 лет. Об этом во вторник сообщил его сын на своей странице в Twitter.


Фото: Reuters

«Я не могу поверить, что мне приходится это писать, но мой отец Эдвард Лодевейк ван Хален проиграл долгую и трудную борьбу с раком», — говорится в сообщении сына.

По сведениям источников американского портала TMZ, ван Хален ушел из жизни в клинике в городе Санта-Моника (штат Калифорния). Рядом с ним были супруга, сын и брат.

У музыканта более 10 лет назад был диагностирован рак горла. Согласно порталу, состояние исполнителя резко ухудшилось в конце прошлой недели.

Ван Хален родился в Нидерландах. В 1962 году его семья переехала в США. Эдди ван Хален и его брат Алекс основали группу, которая впоследствии получила название Van Halen. Журнал Rolling Stone называет музыканта «легендарным новатором и виртуозом», а также «одним из величайших исполнителей в истории рока». Издание отмечает, что музыкант оказал «огромное влияние» на данное направление.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гитаристу и основателю рок-группы Van Halen было 65 лет.
 
Новости дня
Новости культуры
 
102-каратный бриллиант продан за 15,7 млн долларов. Это очень дешево
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Культуры

Свежие газеты

06.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Культуры)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика