Умер основатель рок-группы Van Halen гитарист Эдди ван Хален

Источник материала: Tut.by

Американский гитарист и основатель рок-группы Van Halen Эдвард ван Хален умер в возрасте 65 лет. Об этом во вторник сообщил его сын на своей странице в Twitter.



Фото: Reuters

«Я не могу поверить, что мне приходится это писать, но мой отец Эдвард Лодевейк ван Хален проиграл долгую и трудную борьбу с раком», — говорится в сообщении сына.

По сведениям источников американского портала TMZ , ван Хален ушел из жизни в клинике в городе Санта-Моника (штат Калифорния). Рядом с ним были супруга, сын и брат.

У музыканта более 10 лет назад был диагностирован рак горла. Согласно порталу, состояние исполнителя резко ухудшилось в конце прошлой недели.

Ван Хален родился в Нидерландах. В 1962 году его семья переехала в США. Эдди ван Хален и его брат Алекс основали группу, которая впоследствии получила название Van Halen. Журнал Rolling Stone называет музыканта «легендарным новатором и виртуозом», а также «одним из величайших исполнителей в истории рока». Издание отмечает, что музыкант оказал «огромное влияние» на данное направление.