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Умер легендарный брестчанин, экс-директор «Брестгазоаппарата» Михаил Иоффе
07.10.2020 18:35 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На 88-м году жизни умер почетный гражданин Бреста, бывший директор «Брестгазоаппарата» Михаил Фадеевич Иоффе, сообщает
Михаил Иоффе родился 9 октября 1932 года в Минске в семье журналиста. После школы поступил в Белорусский политехнический институт на механический факультет. В 1954 г. по распределению попал на Брестский ремонтно-механический завод. Там он работал на должности инженера, а затем — главного инженера. В последующем ремонтно-механический завод был преобразован в «Брестгазоаппарат». Это предприятие Михаил Иоффе возглавил в 1970 году и руководил им до 2006 года.
Под руководством Михаила Иоффе завод вырос в крупнейшее совместное предприятие. Продукция с торговой маркой «Гефест» известна далеко за пределами Беларуси.
За свои трудовые заслуги Михаил Иоффе был награжден орденами: «Знак Почета», Трудового Красного Знамени, Отчизны III степени и медалями. Удостоен почетного звания «Заслуженный работник промышленности». В Бресте был признан «Человеком года», а в СНГ — «Директором года». 2 октября 2002 года Михаил Иоффе получил звание «Почетный гражданин города Бреста».
9 октября Михаилу Фадеевичу исполнилось бы 88 лет.
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Предприятие Михаил Иоффе возглавил в 1970 году и руководил им до 2006 года.
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