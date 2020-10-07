Умер легендарный брестчанин, экс-директор «Брестгазоаппарата» Михаил Иоффе

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На 88-м году жизни умер почетный гражданин Бреста, бывший директор «Брестгазоаппарата» Михаил Фадеевич Иоффе, сообщает «Вечерний Брест» .



Фото: Вечерний Брест

Михаил Иоффе родился 9 октября 1932 года в Минске в семье журналиста. После школы поступил в Белорусский политехнический институт на механический факультет. В 1954 г. по распределению попал на Брестский ремонтно-механический завод. Там он работал на должности инженера, а затем — главного инженера. В последующем ремонтно-механический завод был преобразован в «Брестгазоаппарат». Это предприятие Михаил Иоффе возглавил в 1970 году и руководил им до 2006 года.

Под руководством Михаила Иоффе завод вырос в крупнейшее совместное предприятие. Продукция с торговой маркой «Гефест» известна далеко за пределами Беларуси.

За свои трудовые заслуги Михаил Иоффе был награжден орденами: «Знак Почета», Трудового Красного Знамени, Отчизны III степени и медалями. Удостоен почетного звания «Заслуженный работник промышленности». В Бресте был признан «Человеком года», а в СНГ — «Директором года». 2 октября 2002 года Михаил Иоффе получил звание «Почетный гражданин города Бреста».

9 октября Михаилу Фадеевичу исполнилось бы 88 лет.