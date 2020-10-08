В труппе - 13 актеров. Что сейчас происходит в Купаловском

Источник материала: Tut.by

6 октября в Минске прошла закрытая репетиция спектакля «Тутэйшыя». В нем играли актеры Купаловского, которые ушли из театра. Выяснили, что сейчас происходит в самом здании.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Как сообщили TUT.BY в пресс-службе коллектива, на данный момент в труппе осталось 13 человек.

Из них одна актриса находится в отпуске по уходу за ребенком. По информации TUT.BY, еще как минимум двое актеров давно не выходят на сцену по состоянию здоровья. Поэтому играть в спектаклях могут максимум десять актеров.

Сейчас Купаловский театр по-прежнему официально находится в простое и отменил показ всех спектаклей до конца ноября.

Трудовой кодекс Беларуси (часть 1, статья 34) определяет под простоем «временное (сроком не более шести месяцев) отсутствие работы по причине производственного или экономического характера (выход из строя оборудования, механизмов, отсутствие сырья, материалов, электроэнергии и т.д.)».

26 августа из Купаловского театра были уволены 58 человек, которые ранее написали соответствующие заявления. Из них 36 человек — актеры, остальные — сотрудники театра. Таким образом они выразили протест против увольнения директора театра Павла Латушко и событий, происходящих в стране. 27 августа TUT.BY стал свидетелем ухода купаловцев из родного здания.

2 сентября стало известно, что из театра также уволились народные артисты Беларуси Виктор Манаев и Александр Подобед, актеры Евгения Адаменко, Марта Голубева, Диана Каминская и Николай Кучиц.

Как уточнили TUT.BY в пресс-службе театра, позже из труппы также ушли актрисы Светлана Кожемякина и Настасья Новицкая.