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В труппе - 13 актеров. Что сейчас происходит в Купаловском
08.10.2020 13:11 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
6 октября в Минске
Как сообщили TUT.BY в пресс-службе коллектива, на данный момент в труппе осталось 13 человек.
Из них одна актриса находится в отпуске по уходу за ребенком. По информации TUT.BY, еще как минимум двое актеров давно не выходят на сцену по состоянию здоровья. Поэтому играть в спектаклях могут максимум десять актеров.
Сейчас Купаловский театр по-прежнему официально находится
Трудовой кодекс Беларуси (часть 1, статья 34) определяет под простоем «временное (сроком не более шести месяцев) отсутствие работы по причине производственного или экономического характера (выход из строя оборудования, механизмов, отсутствие сырья, материалов, электроэнергии и т.д.)».
26 августа из Купаловского театра
2 сентября стало известно, что из театра также
Как уточнили TUT.BY в пресс-службе театра, позже из труппы также ушли актрисы Светлана Кожемякина и Настасья Новицкая.
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