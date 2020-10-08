Стало известно, кто представит Беларусь на детском «Евровидении»

Источник материала: Tut.by

Беларусь на детском «Евровидении» в этом году представит 12-летняя Арина Пехтерева из Могилева, сообщает Белтелерадиокомпания.



Фото: t.me/ATN_BTRC

«Чтобы защитить здоровье артистов и членов их команд, а также исключить возможность массового скопления людей, Белтелерадиокомпания выбрала представителя Беларуси на конкурсе путем внутреннего отбора», — сказано в сообщении.

Девочка исполнит песню «Пришельцы». Оригинальная версия прозвучит на двух языках — русском и английском.

Арина рассказала, что ее песня написана в начале пандемии. «Ее смысл простой: мир остановился, границы закрылись, люди больше не могут общаться, приезжать к друг другу в гости, даже детское „Евровидение“ в этом году стало другим».

Арина занимается вокалом с 6 лет, она участвует и побеждает в республиканских и международных вокальных конкурсах и фестивалях, среди ее наград — серебряный медальон «Всемирной ассоциации фестивалей «WAF». Девочка участвовала в телепроекте «Голос. Дети», становилась финалисткой национальных отборов на детское «Евровидение», является дважды стипендиатом президентского спецфонда по поддержке талантливой молодежи.

Напомним, в этом году детское «Евровидение» пройдет в формате стрима .

— Чтобы защитить здоровье артистов и обеспечить проведение честного и безопасного конкурса, все конкурсные песни делегатов будут исполняться в студии в каждой стране-участнице, — заявил ранее Европейский вещательный союз.

В музыкальном форуме примут участие 13 стран. Выступления участников пройдут 29 ноября.