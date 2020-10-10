«Тайна мыса Анастасии». Как американцы топили корабли в Охотском море и высаживались на Сахалин

Источник материала: Tut.by

80 лет назад, в начале августа 1945 года, Советский Союз вступил в войну против Японии. На Сахалине сейчас снимают фильм «Тайны мыса Анастасии» — о последних сражениях Второй мировой, которые происходили у берегов острова незадолго до этого — в июле 1945 года, пишут «Сибирь Реалии».



Подводная лодка «Барб» в заливе Сан-Франциско. 3 мая 1945 года. Фото: wikipedia.org

Военно-воздушные и военно-морские силы США атаковали Южный Сахалин (принадлежавший Японии) с воздуха, моря и из-под воды. Один раз американцы даже высадили на берег диверсионную группу, устроившую взрыв на железной дороге. Это была единственная сухопутная операция США на территории Японской империи. Среди последних жертв этой военной кампании был японский корабль CD-112, потопленный американской субмариной «Барб» у мыса Анастасии. Первая серия фильма сахалинских кинематографистов посвящена поиску затонувшего корабля.

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Летом 1945 года главным театром военных действий стал Дальний Восток. Чарльз Локвуд, командовавший подводными силами Тихоокеанского флота США, в своих мемуарах «Топи их всех!» вспоминал, как молодые и честолюбивые капитаны американских подлодок азартно соревновались, кто больше потопит вражеских судов в Японском, Желтом и Восточно-Китайском морях.

Одним из самых удачливых среди них был Юджин Флаки. Выпускник военно-морского училища в Аннаполисе, он принял командование подводной лодкой «Барб» («Колючка») в 1944 году. Благодаря решительности своего капитана «Барб» вошла в историю Второй мировой как самая результативная боевая субмарина. Осенью 1944-го подводная лодка отправила на дно японский авианосец «Унъё», четыре танкера и два транспортных корабля.

За свои подвиги молодой капитан получил прозвище Лаки Флаки — Счастливчик Флаки. В мемуарах, опубликованных полвека спустя, он не стеснялся рассказывать о своем суеверном отношении к удаче. Вспоминая, как уходил на торпедную атаку в сахалинском заливе Терпения, Флаки писал: «12:27. Последний взгляд из надводного положения на цель с дистанции 1800 ярдов, и «Барб» уходит на глубину. Перед тем, как окинуть судно последним взглядом, я сказал себе: «Думать о пиве». «Джим, я становлюсь суеверным. Каждый раз, когда я забываю пиво, происходит облом. Пусть Коул положит четыре банки пива в холодильник и посмотрит, как это отразится на нашей удаче».



Капитан Юджин «Лаки» Флаки. Фото: sibreal.org

И удача была к нему благосклонна. По военно-морской традиции США каждое боевое судно имеет флаг с изображением уничтоженных кораблей противника. На флаге «Барба», кроме символов морских побед, есть значок за сухопутную операцию на территории Японии — абсолютно уникальный, потому что это единственный эпизод Второй мировой, когда американцы высаживались на японскую землю.

В 1945 году «Барб» прошла переоборудование — на нее в числе прочего установили ракетную установку. Лаки Флаки получил приказ вести патрулирование в Охотском море в районе пролива Лаперуза. «Барб» долго бороздила море, но не могла похвастаться победами в морских схватках.

Тогда Флаки решил вынудить японские суда выйти в море. Он обратил внимание, что движение на железнодорожной ветке, проложенной вдоль моря в южной части Карафуто (Сахалин), очень интенсивное. Американский капитан рассудил, что если лишить японцев возможности железнодорожных перевозок, грузы им придется возить по морю.

На берег отправили диверсионную группу: восемь человек — все неженатые, все бывшие бойскауты. Операция чуть не сорвалась: из-за кромешной темноты лодки с восемью подводниками высадились прямо у дверей жилого дома в деревеньке, которая сейчас называется Фирсово.

Подобравшись к рельсам, диверсанты заложили взрывчатку и уже возвращались на «Барб», когда прогремел взрыв и взлетел на воздух железнодорожный состав. Силу заряда усилил взрыв паровозного котла, и на японцев эта история произвела сильное впечатление. Правда, винили они во всем авиацию, не могли даже предположить, что пути уничтожили подводники.



Члены отряда по подрыву подводной лодки позируют с ее боевым флагом по завершении ее 12-го военного патрулирования. Снято в Перл-Харборе. Фото: wikipedia.org

Не первый раз лавры «Барб» доставались летчикам. 3 июля Флаки приказал расстрелять из ракетных снарядов город Сикука (в настоящее время Поронайск) на побережье Карафуто. Чуть позднее он приказал выпустить сорок три 127-миллиметровых снаряда по крупным консервным заводам в городе Тири. В обоих случаях японцы были уверены, что подверглись авиаудару.

Но все же два потопленных возле берегов Карафуто (Сахалин) судна на флаге «Барба» появились. 5 июля «Колючке» удалось потопить транспорт «Саппоро-Мару № 11» водоизмещением 2820 тонн.

Свою следующую жертву «Барб» настигла 18 июля. У мыса Тисия (сейчас Анастасия) экипаж субмарины караулил японские суда, спрятавшись от вражеских сонаров за корпусом лежащей на дне «Саппоро Мару». Подводники заметили большой паром «Соя Мару», направлявшийся в Вакканай. Его охранял эскортный корабль береговой обороны CD-112.

С перископной глубины Юджин Флаки предпринял торпедную атаку на оба судна. В эскортник попала торпеда, после чего взорвался запас глубинных бомб, да так, что у «CD-112» сразу оторвало корму. Семидесятиметровый корабль встал свечкой и начал быстро тонуть. Когда на поверхности оставалось 20−30 футов носовой части, он ударился о морское дно и исчез под водой. Торпеды, предназначенные парому «Соя Мару», не попали в цель. Судно успело скрыться от субмарины, убежав в порт. Из 200 членов экипажа «CD-112» удалось спасти только четверых. Эта история и легла в основу фильма «Тайна мыса Анастасии».