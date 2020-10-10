«Вот это правоохранители! Охраняют, а не избивают». В Нью-Йорке устроили акцию солидарности с белорусами

Источник материала: Tut.by

10 октября на главную площадь в Нью-Йорке вышли белоруски с плакатами и цветами в руках. Это один из женских маршей солидарности, что проходят сегодня по всему миру.



Фото: Ксения Ельяшевич, TUT.BY

Накануне участницы обратились с мировому сообществу с просьбой о помощи:

«На наших женщин составляют лживые протоколы и содержат в ненадлежащих условиях в холодных камерах, оскорбляют и угрожают матерям изъятием детей из семьи, увольняют с работы в государственных учреждениях, выписывают незаконные штрафы и используют инструменты пропаганды на государственных каналах, чтобы всячески очернить репутацию женщин, которые выступают за мир и уважение своих прав», — заявляют организаторы марша в Нью-Йорке.



Фото: Ксения Ельяшевич, TUT.BY

Женщины вышли прямо в центр Манхеттена, на Таймс-сквер. С собой они принесли фотографии политзаключенных, а также Нины Багинской, Алены Левченко и других.



Фото: Ксения Ельяшевич, TUT.BY

Люди двинулись маршем через центр города на другую площадь, Юнион-сквер. Кроме плакатов белоруски держали в руках две сотни цветов.

Чуть позже девушки исполнили «Купалінку», после чего крикнули «Пайшлі гуляць, дзяўчаты!» — и двинулись маршем через город.

Колону сопровождало несколько полицейских, но они не вмешивались и только перекрывали дорогу, чтобы протестующие шли без каких-либо препятствий.

В толпе люди удивлялись: «Вот это правоохранители, охраняют, а не избивают!»

Колона шла и скандировала «Long Live Belarus», «Lukashenko tribunal», «Belarus is not Russia», «Беларусы, мы — неверагодныя», «Мы гуляем!».

Протестовать вышло примерно две сотни человек.

«Я из Минска, мне 60 лет, последние десять живу здесь. Но сердце мое все равно в Беларуси, — говорит Ирина, которая пришла сегодня протестовать на Таймс-сквер. — У меня в Беларуси остались только родители, а вот у дочки — друзья. И все ее друзья уже побывали на Окрестина и в Жодино — только за то, что ходили на мирные акции протеста! Поэтому и мы выходим, поддерживаем, показываем, что они не одни. Женщины выходят в поддержку всей Беларуси, которая борется с режимом Лукашенко, в поддержку политических заключенных да и просто ребят, которые оказались в тюрьмах».

В руках она держит снимок парня из числа политзаключенных.

Поодаль в толпе идет девушка, это 24-летняя Лиза, тоже родом из белорусской столицы: «Вышли поддержать всех политзаключенных, всех белорусов. Очень жаль, что мы сейчас не на родине — но делаем, что можем. Я рада, что все наши марши — мирные, без насилия. Ни одной машины не разбито, ни одной витрины».



Фото: Ксения Ельяшевич, TUT.BY

С цветами вышла Наталья, которая переехала в Штаты из города Малорита. Она рассказывает, что ее друзья на родине выходят на протесты каждые выходные.

«Я не могу отсиживаться дома, пока они «подставляются» под такой риск. Некоторым из них сейчас «шьют» дела, и они даже могут сесть на много лет совершенно ни за что, не могут общаться со своими адвокатами; другие сидят на «сутках». У меня много друзей, которые попали в эту «мясорубку».



Фото: Ксения Ельяшевич, TUT.BY

Также девушка рассуждает, почему именно женские марши, во многом, помогли снизить градус насилия, хотя и не остановили его.

«Думаю, нашим силовикам непривычно работать ненасильственными методами. У нас женское сопротивление ассоциируется с ненасильственным, и я не могу сказать, что мне нравится, когда одних людей бьют больше других. Но хорошо, что хотя бы это заставляет их [силовиков] оставаться людьми, а не зверствовать — так, как оказываются в привычной для себя ситуации «мужчины против мужчин» и могут представить это как ситуацию агрессии. В ситуации с женщинами это так не выглядит, поэтому и не могут сопротивляться в привычном для себя контексте».

Среди двух сотен митингующих есть и две россиянки, их зовут Марина и Нина. Пришли поддержать подругу-белоруску, которая идет рядом.



Фото: Ксения Ельяшевич, TUT.BY

«Следим за событиями в Беларуси с надеждой: сначала там, потом у нас», — объясняют девушки. Их подруга из Беларуси рассказывает:

«Слежу за новостями 24/7, и мне болит душа за то, что происходит в нашей стране. Давно было очевидно, что власти надо уйти. И события [последних двух месяцев] это только доказали. Поэтому всеми силами, материально и морально, стараемся поддержать, хотя бы отсюда. Я бы очень хотела полететь в Минск и принять участие лично. Понимаю: здесь это делать [протестовать] гораздо проще, потому что здесь нет этой жестокости и насилия, которые есть в Беларуси. Вот, брат одной моей подруги в Минске попал на Окрестина 9−11 августа. Слава Богу, тот не пострадал так тяжело, как многие другие, но видел все, что происходило. А вот брат еще одной подруги физически пострадал: по словам подруги, синей у него не была только голова, когда вернулся с Окрестина», — рассказывает 34-летняя Катерина.

Она добавляет, что в мире «все восхищаются белорусами, у которых протесты проходят настолько интеллигентно».

В конце марша люди исполнили «Погоню». Задержаний не было.