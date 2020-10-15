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Приз - 11 тысяч рублей. Объявлен победитель премии Гедройца
15.10.2020 21:21 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На торжественной церемонии, которая прошла в галерее «Арт-Беларусь» (в столичном Дворце искусства), 15 октября был объявлен победитель престижной литературной премии имени Ежи Гедройца. Им стал Сергей Дубовец, автор книги «Тантамарэскі». Награда победителю составляет 11 тысяч белорусских рублей, а также 1 тысяча долларов от частной компании.
Второе место присудили Андрею Адамовичу за «Песню пра Цімура».
На третьем — Зореслава Каминская (
В этом году в шорт-лист премии также вошли Ольга Гапеева («Кэмэл-Трэвэл»),
Призовой фонд составил 11 тысяч белорусских рублей, а также 1 тысячу долларов в эквиваленте, которую выделила компания «Корренси Ком Бел».
В жюри премии Гедройца в этом году вошли литературоведы Алла Бродихина, Тихон Чернякевич, Вера Жибуль, литературный критик Наста Грищук, культуролог Максим Жбанков, поэт и переводчик Андрей Ходанович.
Премия имени Ежи Гедройца вручается с 2012 года. На нее могут номинироваться книги, изданные в бумажном или электронном вариантах в течение календарного года на белорусском языке в жанрах «художественная проза» и «эссеистика».
Ранее лауреатами премии Гедройца становились Павел Костюкевич за книгу «Зборная РБ па негалоўных відах спорту» (2012), Владимир Некляев за книгу «Аўтамат з газіроўкай з сыропам і без» (2013), Игорь Бобков за книгу «Хвілінка: Тры гісторыі» (2014),
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Это самая престижная литературная премия Беларуси
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