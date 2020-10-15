Приз - 11 тысяч рублей. Объявлен победитель премии Гедройца

Источник материала: Tut.by

На торжественной церемонии, которая прошла в галерее «Арт-Беларусь» (в столичном Дворце искусства), 15 октября был объявлен победитель престижной литературной премии имени Ежи Гедройца. Им стал Сергей Дубовец, автор книги «Тантамарэскі». Награда победителю составляет 11 тысяч белорусских рублей, а также 1 тысяча долларов от частной компании.



Сергей Дубавец. Фото: svaboda.org

Второе место присудили Андрею Адамовичу за «Песню пра Цімура».



Андрей Адамович. Фото: nashaniva.by

На третьем — Зореслава Каминская ( «Калядны стол» ).



Зореслава Каминская. Фото: nashaniva.by

В этом году в шорт-лист премии также вошли Ольга Гапеева («Кэмэл-Трэвэл»), Адам Глобус («Рысы») и Анна Северинец ( «Гасцініца «Бельгія» ).

Призовой фонд составил 11 тысяч белорусских рублей, а также 1 тысячу долларов в эквиваленте, которую выделила компания «Корренси Ком Бел».



Анна Северинец. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY



Адам Глобус. Фото: budzma.org



Ольга Гапеева. Фото: bybooks.eu

В жюри премии Гедройца в этом году вошли литературоведы Алла Бродихина, Тихон Чернякевич, Вера Жибуль, литературный критик Наста Грищук, культуролог Максим Жбанков, поэт и переводчик Андрей Ходанович.

Премия имени Ежи Гедройца вручается с 2012 года. На нее могут номинироваться книги, изданные в бумажном или электронном вариантах в течение календарного года на белорусском языке в жанрах «художественная проза» и «эссеистика».

Ранее лауреатами премии Гедройца становились Павел Костюкевич за книгу «Зборная РБ па негалоўных відах спорту» (2012), Владимир Некляев за книгу «Аўтамат з газіроўкай з сыропам і без» (2013), Игорь Бобков за книгу «Хвілінка: Тры гісторыі» (2014), Виктор Казько за книгу «Час збіраць косці» (2015), Макс Щур , автор книги «Завяршыць гештальт» (2016), Дмитрий Бартосик , автор книги «Быў у пана верабейка гаварушчы» (2017), Владимир Орлов за книгу «Танцы над горадам» (2018) и Илья Син , автор книги «Libido».