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Райисполком о государственном флаге на Лидском замке: закон не был нарушен

16.10.2020 06:09 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Помните историю о появлении на Лидском замке государственного флага? Его вывесили в конце сентября на стене, которая смотрит на главный въезд в город со стороны минской трассы. Лидчан беспокоило то, каким образом флаг закрепили на стене и не нанесен ли при этом ущерб замку, как историко-культурной ценности.


Лидский замок. Фото предоставлено читателями

Внести в ясность в этот вопрос тогда, напомним, не удалось. В администрации Лидского замка (является частью Лидского историко-художественного музея) TUT.BY переадресовали в местный отдел культуры. В отделе культуры Лидского райисполкома TUT.BY сказали, что плохо нас слышат. После этого дозвониться по указанным на сайте номерам не получилось. К вечеру того же дня флаг с замка сняли.

14 октября Лидский райисполком прислал ответ на соответствующее письменное обращение граждан. В нем говорится, что «банер с изображением государственного флага» был укреплен на специальном каркасе, который смонтировали еще в 2009 году «на месте каменной и кирпичной стены периода 80-х годов XX века». Стену при этом не штробили. Таким образом, нарушений соответствующих статей Кодекса о культуре и КоАП не было, говорится в документе, который подписал заместитель председателя Лидского райисполкома Геннадий Владыко.


Лидский замок был построен в 1323 году. Входит в список историко-культурных ценностей Республики Беларусь.

 
 
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14 октября Лидский райисполком прислал ответ на соответствующее письменное обращение граждан.
 
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