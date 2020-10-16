От «Газового света» до «Она написала убийство»: актрисе Анджеле Лэнсбери - 95

Источник материала: Tut.by

Анджела Лэнсбери — одна из немногих актрис, чья карьера началась в «золотой век» Голливуда и успешно продолжалась в течение последующих восьми десятков лет.



Анджела Лэнсбери. Фото: wikipedia.org

Выдержать столь длинный марафон в призрачном мире гламура и сиюминутного успеха, которые сулит большой экран, уже само по себе и заслуга, и испытание на прочность.

В свои 95 лет Лэнсбери — фактически ровесница королеве Елизавете II (Лэнсбери на полгода старше), и есть что-то у этих двух женщин, что их роднит: несгибаемые цельность и стойкость, но в то же время и естественная, лишенная специальных ухищрений женственная привлекательность, столь нечасто встречающаяся в позднем возрасте.

Если бы существовал термин «джентльвуман» — по аналогии с джентльмен — то Анджела Лэнсбери несомненно была бы его эталонным образцом.

Во многом этот имидж сложился благодаря роли, сделавшей Лэнсбери узнаваемой всеми и каждым — Джессики Флетчер из сериала «Она написала убийство» — эдакой славной старушенции, которая пишет популярные детективы и попутно раскрывает реальные злодеяния.

Джессика — органичное продолжение заявленного Агатой Кристи образа мисс Марпл, но только перенесенный на американскую почву.

Прославившую ее роль Джессики Флетчер Лэнсбери получила в 59 лет, когда для многих ее ровесниц и бывших коллег уже отзвучали фанфары и навсегда были упрятаны гримерные принадлежности; причем роль такую, которая резко контрастировала с ее более привычным амплуа хитроумной дамочки себе на уме.

В долгой карьере Анджелы Лэнсбери было много примечательных моментов. Вот несколько любопытных фактов из ее актерской биографии, как и ее собственные высказывания — о себе, о своей профессии и о женской красоте.

1. Так мы получили термин «газлайтинг»

Вероятно, Лэнсбери было предначертано получить признание именно за роль в детективе: ее карьера началась с триллера Джорджа Кьюкора 1943 года «Газовый свет», благодаря которому появился термин «газлайтинг» , описывающий психологическое насилие, которое совершает один человек над другим в целях убедить того в собственной неадекватности.

Именно подобным образом муж обращается со своей женой в фильме «Газовый свет», просмотр которого и спустя 80 лет холодит кровь.

Жену играет признанная красавица Голливуда Ингрид Бергман.

Лэнсбери досталась роль разбитной служанки Нэнси с сильным акцентом кокни (действие фильма происходит в викторианской Англии), которая нисколько не сочувствует своей страдающей хозяйке, а вовсе наоборот — флиртует с ее мужем и вынашивает собственные планы.

2. Профессионал без опыта

Анджела Лэнсбери. Фото: wikipedia.org

Лэнсбери отпраздновала свое 18-летие как раз на съемочной площадке этого фильма. Роль она получила хоть и по знакомству, но почти что случайно.

Соавтор сценария фильма Джон ван Друтен, во-первых, был знаком с ее матерью, британской театральной актрисой Мойной Макгилл, а во-вторых, увидел как-то юную Бриджит (так в семье называли Анджелу — по ее второму имени) за работой в лос-анджелесском универмаге Bullock’s. Его впечатлила ее манера держаться, и ван Друтен порекомендовал ее на пробы на роль служанки.

Все, что произошло далее, зависело уже от ее собственных природных данных и таланта.

Режиссер Джордж Кьюкор в книге мемуаров назвал появление Лэнсбери на съемочной площадке «историей Золушки»: «В первый день съемок, несмотря на то, что ей было 17 лет и никакого опыта у нее не было, она сразу же заявила себя как профессионал. Она превратилась в эту самую служанку — даже ее лицо, казалось, изменилось. Прямо на моих глазах вдруг стала разворачиваться настоящая актерская игра».

Сама актриса частично приписала свой успех режиссерскому мастерству Кьюкора, который буквально воспроизвел перед ней хищническую сущность служанки Нэнси.

А свой неожиданный профессионализм она объяснила так: «Я, черт возьми, была невинной девушкой, но инстинктивно я поняла, какого рода девицей была моя героиня. Будучи актером, ты часто делаешь такие вещи, какие бы и помыслить не мог в реальной жизни. Некоторые женщины обладают аурой уверенности в себе и это позволяет им вести себя так, что на них обращают внимание».

За свою самую первую роль в кино Лэнсбери была выдвинута на «Оскар», но не получила его.

Ситуация повторилась год спустя с еще одним триллером — «Портретом Дориана Грея» по Оскару Уайльду: номинация на лучшую роль второго плана и снова неудача.

3. Вторая красавица Голливуда

Так исторически сложилось, что несмотря на внешнюю привлекательность — стройность (вечнозеленая составляющая почти любой актерской карьеры), рост выше среднего по тем временам (173 см) и даже умение петь — ей всегда доставались второстепенные, но при этом характерные роли.

«Вторую скрипку» она играла при всех первых красавицах Голливуда — Ингрид Бергман, Элизабет Тейлор, Хейди Ламар, Джуди Гарлэнд, Лане Тернер, Кэтрин Хэпберн.

«Что у меня есть? Большие глаза. Все, что я могла сделать как актриса, так это создать иллюзию того, что я гораздо красивее, чем на самом деле. Не думаю, что мой актерский успех когда-либо зависел от моей внешности», — сказала она в одном из интервью в поздние годы.

4. От матери Элвиса до жены Санта-Клауса



Анджела Лэнсбери. Фото: wikipedia.org

Мало того, что в красавицы ее так и не записали, довольно быстро после первого успеха Анджелу переквалифицировали в актрису «неопределенного возраста» и стали приглашать на роли зрелых женщин.

В 36 лет она уже сыграла мать 26-летнего Элвиса (вернее, героя, которого он играл) в музыкальном фильме «Голубые Гавайи», притом без особого возрастного грима.

Год спустя, в 1962 году, она сыграла еще одну роль матери (и получила еще одну номинацию на «Оскар») — в эпохальном политическом триллере «Маньчжурский кандидат», хотя с актером Лоуренсом Харви, сыгравшим роль ее сына, ее разделяло всего три года.

Трудно сказать, почему Голливуд так рано наградил актрису возрастными ролями. Возможно, проницательные агенты кастинга разглядели в ней печать рано возложенной на ее подростковые плечи ответственности за воспитание двух младших братьев-близнецов.

В 1940 году, когда Анджеле было 15, ее рано овдовевшая мать получила роль на Бродвее и перевезла семью из Лондона в Нью-Йорк, подальше от бомбежек нацистской Германии — в Европе уже шла война.

Мать уехала в турне, а на Анджелу легла роль заботливой опекунши двух десятилетних братьев. Чуть позже, когда мать решила переехать поближе к Голливуду, Анджеле пришлось самостоятельно перевозить семью и весь скарб в Калифорнию, и в свои 16 лет она успешно выдавала себя за 19-летнюю.

Впрочем, даже голливудский кастинг не смог разглядеть в Лэнсбери мать Санта-Клауса и пригласил всего лишь на роль жены этого мифического персонажа, хотя снимался задорный мюзикл с политико-феминистским подтекстом «Миссис Санта-Клаус», когда актрисе было уже за семьдесят.

5. Случайная роль на 12 лет

Роль Джессики Флетчер изначально была написана для совсем другой американской актрисы — Джин Степлтон, но та отказалась сниматься.

С 1984 по 1996 годы вышло 264 эпизода, и за каждый новый сезон Лэнсбери неизменно номинировалась на премию «Эмми» в категории «Лучшая актриса в драматическом сериале» — и 12 раз ее не получила, что тоже своего рода рекорд.

Лэнсбери поначалу хотела превратить «Она написала убийство» в мюзикл. Этого не случилось, но сериал нисколько не пострадал, а даже, вероятнее всего, наоборот — выиграл.

При этом поет Лэнсбери хорошо, причем даже в преклонные лета — достаточно только послушать ее арии миссис Поттс (то есть миссис Чайник) из мультика «Красавица и чудовище» .

6. Гей-икона мюзикл-холла

В Америке Лэнсбери известна не только как Джессика Флетчер, но и как звезда мюзиклов. Именно на Бродвейской сцене ей удалось заблистать в полной мере и показать себя настоящей примадонной.

Актрисе был уже 41 год, когда она с большим трудом заполучила свою первую главную роль в мюзикле «Мэйм» композитора Джерри Хармана.

На роль изначально прочили другую певицу, которая уже сыграла ее в фильме 1958 года «Тетушка Мэйм», однако та отказалась, а Лэнсбери как раз мечтала дать своей карьере новое направление и попытать счастья в мюзикле еще раз.

Многие были настроены весьма скептически: за два года до этого она дебютировала в провалившемся на Бродвее (но не по ее вине) мюзикле Стивена Сондхайма Anyone Can Whistle («Насвистеть может каждый»).

К тому же, думали скептики, актриса уже немолода, не первой величины, а роль гламурная, с массой переодеваний, да к тому же требует большой отдачи — как певческо-драматической, так и хореографической.

Перед премьерой «Мэйм» на Бродвее в 1966-м продюсеры решили сделать прогон на провинциальных площадках, и их худшие опасения подтвердились. С вокалом все было более-менее в порядке, а вот образ не клеился: Лэнсбери была слишком скована и не могла в полной мере донести эпатаж и эксцентричность главной героини.

Что было делать? Анджела чувствовала, что для раскрытия в себе экстравагантности Мэйм ей надо было что-то изменить в своем облике. Но что?

Она отправилась к известному в Нью-Йорке парикмахеру Кеннету Баттеллю, который сам был своего рода звездой у своей клиентуры (именно он создал прическу Жаклин Кеннеди), и попросила его покрасить волосы в платиновый цвет и коротко подстричь.

Будто по взмаху волшебных ножниц «мистера Кеннета», как его называли, ее стильный «пикси-боб» сделал свое дело: Лэнсбери внутренне раскрепостилась и не только с триумфом покорила Бродвей, но и получила за эту роль премию «Тони» и впридачу, хоть и неофициальный, но завидный для любой дивы статус иконы гламура у гей-сообщества.

7. Как простая домработница покупала платье у Диора



Анджела Лэнсбери c Би Артур на церемонии «Эмми» в 1989 году. Фото: wikipedia.org

Отсутствие внутреннего гламура сыграло на руку актрисе много лет спустя, когда в 1992 году Лэнсбери, в качестве передышки от роли Джессики Флетчер сыграла другую старушку — в фильме «Миссис Харрис едет в Париж», который снял ее сын, актер и режиссер Энтони Шоу.

Это своего рода лирическая комедия о стареющей Золушке — без принца, но с платьем от Диора — с легким налетом реализма «кухонной мойки».

Простая домработница из лондонского Баттерси видит дизайнерское платье от кутюр у своей богатой хозяйки и, влюбившись в него самым сумасшедшим образом, начинает копить на него, отказывая себе в походах в паб с подругой и даже в поездках на автобусе на работу.

Смотреть на это в наши дни, когда любую эксклюзивную заносчивость высокой моды можно приобрести за копейки в масс-маркете, честно говоря, больно. За старушку очень обидно, а Лэнсбери играет ее очень убедительно — как будто хождение по красной ковровой дорожке на протяжении всей жизни никак на нее не повлияло.

Это занятное кино снято по одноименной книжке 1958 года (действие фильма тоже относится к началу 1950-х) американского автора Пола Гэллико, который написал целую серию приключений о миссис Харрис, в частности «Миссис Харрис едет в Москву» в 1974 году — о поездке героини в Советский Союз в самый разгар холодной войны.

8. Секреты фитнеса и женской загадочности

Многие слышали о курсе аэробики другой голливудской дивы — Джейн Фонды, однако мало кто знает, что Анджела Лэнсбери уже в преклонных летах записала видеокурс гимнастики Positive Moves (можно найти на YouTube ), а позднее и книжку с таким же названием о том, как благородно стареть и при этом оставаться женственной.

Актриса называет это «личным планом по фитнесу и хорошему самочувствию для моего возраста» и щедро делится им с теми, кто готов ему следовать.

Но ее советы обращены не только к женщинам определенного возраста и касаются отнюдь не только фитнеса, но и романтических отношений.

Как-то она сказала: «В те годы, когда молодые женщины надеются найти мужчину, который на них женится и создаст с ними семью, они еще не уверены в собственной сексуальности и своей способности привлечь и удержать мужчину. Надежды и ожидания, которые они несут в свои отношения, становятся обузой, и мужчины ощущают этот гнет».

Анджела Лэнсбери призывает женщин развивать отношения не с мужчинами, а в первую очередь со своим телом — уметь им пользоваться, понимать свои сильные стороны и работать над слабыми.

«Чем бы мы в жизни ни занимались, мы ежедневно куда-то входим и откуда-то выходим, наше психическое и физическое состояние являет наши мысли и чувства всем, с кем мы контактируем в этот день, — говорит актриса. — Я по-настоящему верю в то, что то, как мы используем язык собственного тела, может совершенно по-разному воздействовать на то, как другие люди будут на нас реагировать. И в каких-то случаях это может даже влиять на ваш успех или поражение».

Ее видео работает лучше любой медитации, оно расслабляет и одновременно дает тонус, плюс попутно учит небольшим актерским хитростям.

«Я считаю, что для женщины важно оставаться загадочной в какой-то степени, и верю, что этого можно достичь в любом возрасте. Так легко сложить руки или начать лениться! Не переставайте представлять себя женщиной приятной, с достоинством — такой, которая хорошо себя чувствует и знает, что выглядит наилучшим образом», — призывает она.

В свои 95 лет она сама — лучшая реклама своей нехитрой мантры, и при ближайшем рассмотрении ее нынешние фото не слишком отличаются от тех, что сделаны 80 лет назад: всё то же привлекательное лицо, такая же располагающая улыбка и те же широко распахнутые глаза женщины, познавшей секрет успеха и сумевшей им поделиться — на сцене, в кино и в жизни.