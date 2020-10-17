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Посмотрите на шикарную панораму осеннего Витебска с высоты птичьего полета
17.10.2020 07:37 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На осенний Витебск с высоты птичьего полета предлагает посмотреть в своем
Витебск красив в любую пору года, но осень с ее красно-желтым ковром из листьев придает городу особый шарм.
Видео Николая Горбунова показывает прекрасную панораму центра города — его улиц, парков, храмов, Западной Двины и Витьбы.
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Витебск красив в любую пору года, но осень с ее красно-желтым ковром из листьев придает городу особый шарм.
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