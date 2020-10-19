В Беларуси появилась первая улица в честь репрессированного поэта, который прожил всего 33 года

Источник материала: Tut.by

В Несвиже появилась улица, названная в честь белорусского поэта Владимира Жилки. Это произошло в год, когда исполнилось 120 лет со дня его рождения, пишет nesvizh-news.by.

Владимир Жилка. Фото: wikipedia.org

Улица появилась в западной части города. К ней уже подведено электричество, прокладываются коммуникации. Вскоре начнется строительство домов.

Владимир Жилка родился в 1900-м на территории Несвижского района. Участвовал в революционных событиях. В 1923-м поступил в Пражский университет, но спустя три года вернулся в БССР.



Литературное объединение «Узвышша». Владимир Жилка третий справа в верхнем ряду. Минск. 1929 г. Фото: Белорусский государственный архив-музей литературы и искусства

В 1931-м был арестован и осужден по делу мифического «Союза освобождения Беларуси». Отправлен на пять лет в ссылку, которую отбывал в Вятской области.

В 1933-м умер от туберкулеза, прожив всего 33 года. Был реабилитирован во время хрущевской оттепели.