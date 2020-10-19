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В Беларуси появилась первая улица в честь репрессированного поэта, который прожил всего 33 года
19.10.2020 10:21 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Несвиже появилась улица, названная в честь белорусского поэта Владимира Жилки. Это произошло в год, когда исполнилось 120 лет со дня его рождения,
Улица появилась в западной части города. К ней уже подведено электричество, прокладываются коммуникации. Вскоре начнется строительство домов.
Владимир Жилка родился в 1900-м на территории Несвижского района. Участвовал в революционных событиях. В 1923-м поступил в Пражский университет, но спустя три года вернулся в БССР.
В 1931-м был арестован и осужден по делу мифического «Союза освобождения Беларуси». Отправлен на пять лет в ссылку, которую отбывал в Вятской области.
В 1933-м умер от туберкулеза, прожив всего 33 года. Был реабилитирован во время хрущевской оттепели.
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В Несвиже появилась улица, названная в честь белорусского поэта Владимира Жилки. Это произошло в год, когда исполнилось 120 лет со дня его рождения.
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