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В Беларуси появилась первая улица в честь репрессированного поэта, который прожил всего 33 года

19.10.2020 10:21 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Несвиже появилась улица, названная в честь белорусского поэта Владимира Жилки. Это произошло в год, когда исполнилось 120 лет со дня его рождения, пишет nesvizh-news.by.

Владимир Жилка. Фото: wikipedia.org

Улица появилась в западной части города. К ней уже подведено электричество, прокладываются коммуникации. Вскоре начнется строительство домов.

Владимир Жилка родился в 1900-м на территории Несвижского района. Участвовал в революционных событиях. В 1923-м поступил в Пражский университет, но спустя три года вернулся в БССР.


Литературное объединение «Узвышша». Владимир Жилка третий справа в верхнем ряду. Минск. 1929 г. Фото: Белорусский государственный архив-музей литературы и искусства

В 1931-м был арестован и осужден по делу мифического «Союза освобождения Беларуси». Отправлен на пять лет в ссылку, которую отбывал в Вятской области.

В 1933-м умер от туберкулеза, прожив всего 33 года. Был реабилитирован во время хрущевской оттепели.

 
Теги: Минск
 
 
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В Несвиже появилась улица, названная в честь белорусского поэта Владимира Жилки. Это произошло в год, когда исполнилось 120 лет со дня его рождения.
 
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