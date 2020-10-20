Окна свободы. Минские дома с символами протеста - как это выглядит

Источник материала: Tut.by

Во время президентской кампании-2020 минчане стали активно вывешивать бело-красно-белую символику из квартир. Национальными флагами люди отвечали на давление на кандидатов в кандидаты, на арест потенциального кандидата в президенты Виктора Бабарико, на запреты митингов в поддержку Светланы Тихановской. Особенно много БЧБ-флагов появилось на домах из-за августовской волны насилия против мирных протестующих. Национальная символика и другие символы протеста видны во многих окнах и сейчас — во время воскресных маршей и в будни, а красный и белый стали модными цветами для сохнущих на балконах полотенец. Все это — несмотря на штрафы, уговоры и вышки МЧС. Вот подборка окон свободы от фотослужбы TUT.BY.



























































