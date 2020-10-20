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Умерла народная артистка РСФСР, мама Федора Бондарчука Ирина Скобцева

20.10.2020 11:45 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Умерла артистка советская и российская актриса, народная артистка РСФСР Ирина Скобцева. Об этом сообщается в Instagram кинокомпании Федора Бондарчука.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Art Pictures (@artpictures.ru) 20 Окт 2020 в 12:16 PDT

Ирине Скобцевой было 93 года. Она была женой известного советского режиссера Сергея Бондарчука.

Ирина Скобцева была звездой советского кино, на ее счету более 60 ролей. Она дебютировала в 1955 году в фильме Сергея Юткевича «Отелло» в роли Дездемоны. В 1956 году фильм участвовал в основной конкурсной программе Каннского кинофестиваля и был удостоен приза за лучшую режиссуру, а сама Скобцева — звания «Мисс шарм Каннского кинофестиваля».

Славу ей также принесла роль Элен Курагиной в фильме «Война и мир», который снял ее муж Федор Бондарчук (за этот фильм он в 1969 году получил «Оскар» в номинации «За лучший фильм на иностранном языке).

Скобцеву называли первой красавицей советского кино. Среди ее ролей — не только аристократки, но и простые русские женщины, такие как Марьяна — в «Сереже», военврач в «Они сражались за Родину», Василиса Ильинична в «Тихом Доне» и другие

В браке с Бондарчуком Ирина Скобцева родила двух детей дочь Алену и сына Федора, которые впоследствии стали известными актерами.

Скобцева овдовела в 67 лет. В 82 года, в 2009-ом, актриса потеряла дочь — Алена умерла от рака.

(Дополняется)

 
 
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Ирине Скобцевой было 93 года. Она была женой известного советского режиссера Сергея Бондарчука.
 
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