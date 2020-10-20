Умерла народная артистка РСФСР, мама Федора Бондарчука Ирина Скобцева

Источник материала: Tut.by

Умерла артистка советская и российская актриса, народная артистка РСФСР Ирина Скобцева. Об этом сообщается в Instagram кинокомпании Федора Бондарчука.

Ирине Скобцевой было 93 года. Она была женой известного советского режиссера Сергея Бондарчука.

Ирина Скобцева была звездой советского кино, на ее счету более 60 ролей. Она дебютировала в 1955 году в фильме Сергея Юткевича «Отелло» в роли Дездемоны. В 1956 году фильм участвовал в основной конкурсной программе Каннского кинофестиваля и был удостоен приза за лучшую режиссуру, а сама Скобцева — звания «Мисс шарм Каннского кинофестиваля».

Славу ей также принесла роль Элен Курагиной в фильме «Война и мир», который снял ее муж Федор Бондарчук (за этот фильм он в 1969 году получил «Оскар» в номинации «За лучший фильм на иностранном языке).

Скобцеву называли первой красавицей советского кино. Среди ее ролей — не только аристократки, но и простые русские женщины, такие как Марьяна — в «Сереже», военврач в «Они сражались за Родину», Василиса Ильинична в «Тихом Доне» и другие

В браке с Бондарчуком Ирина Скобцева родила двух детей дочь Алену и сына Федора, которые впоследствии стали известными актерами.

Скобцева овдовела в 67 лет. В 82 года, в 2009-ом, актриса потеряла дочь — Алена умерла от рака.

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