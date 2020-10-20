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Мечтала стать балериной, первый муж - летчик, второй - актер. Чем известна новый ректор Университета культуры
20.10.2020 13:35 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Университете культуры —
Наталья Карчевская родилась в Минске в 1972-м. Ее отец, тренер Владимир Карчевский, стоял у истоков белорусского биатлона. Он умер в Мурманске во время соревнований.
Будущий ректор с 10 лет занималась в хореографическом училище и мечтала стать балериной.
— Спустя четыре года выяснилось, что у меня не совсем подходящие данные для классического балета, и педагоги посоветовали уйти из учебного заведения. Бросить хореографию?! Тогда я буквально жила ею! Конечно, это был удар, —
Она забрала документы и перешла в обычную школу, но параллельно танцевала в эстрадно-хореографическом ансамбле «Чаровницы». Окончив школу с золотой медалью, поступила в Университет культуры, но еще два года выступала с ансамблем.
— С отличием окончила университет и пошла в аспирантуру, —
Но в театре она не осталась. По ее словам, «понимала, что танцевать бесконечно не смогу». Поэтому в 2000-м Карчевская вернулась в родной вуз и сделала карьеру в его стенах. Защитила кандидатскую диссертацию (ее тема — «Эстрадный танец в контексте хореографического искусства Беларуси»), стала деканом факультета традиционной белорусской культуры и современного искусства, затем первым проректором.
В Alma mater она познакомилась и со вторым мужем.
— У нас необычная история, —
По словам Карчевской, у нее гармоничный брак.
— Мне повезло с Костей. Он не только талантливый человек (окончил аспирантуру, снимался во многих фильмах, награжден медалью Франциска Скорины), но и замечательный муж и отец. Представляете, недавно подарил мне электросамокат, так что сейчас я мобильный декан (улыбается). У Кости теплые отношения с моим старшим сыном, Алексеем, и полное взаимопонимание с Федором (от мужа ему достался такой же яркий артистический дар). Младший занимается в хореографической гимназии-колледже, а Алексей учится в Белорусской государственной академии музыки, играет на альте.
Судя по социальным сетям, Алексей Карчевский окончил ее в 2018-м. Совсем недавно, в начале октября 2020-го, он выступал на сцене Белгосфилармонии в составе ансамбля солистов «Амадей».
Параллельно с работой в вузе Карчевская активно работала как приглашенный хореограф. В том числе, она ставила хореографию к трем спектаклям Купаловского театра — «Дзве душы», «Местачковае кабарэ» и «Лістапад. Андэрсен».
Как купаловцам работалось с Карчевской? Один из актеров, который в августе вместе с коллегами ушел из театра, говорит о ней так:
— Адкрыты, добры чалавек. Адказны прафесіянал, з ёй было лёгка працаваць. Але сістэма змяняе людзей — альбо ты пагаджаешся, або яна цябе выплёўвае. Мне шкада і не шкада яе. Яе подпіс стаіць на многіх сумнеўных дакументах.
В 2018-м Карчевская стала первым заместителем Министра культуры. Она сменила всемогущую
В культурной тусовке такой кадровый ход воспринимали как проявление либерализации. Казалось, интеллигентная и обаятельная Карчевская если не скорректирует, то хотя бы появлияет на работу Минкульта. Но каких-то кардинальных изменений в работе ведомства не произошло. Более того, Дрига сохранила свое аппаратное влияние. По информации источников TUT.BY, недавняя идея отправить «Хорошки» в Купаловский принадлежала именно ей.
После президентских выборов этого года руководители Министерства культуры оказались нарасхват. Замминистра Валерия Громаду, который не проработал на своей должности и полгода, отправили директором в Купаловский театр. А Наталья Карчевская вернулась в Университет культуры.
31 августа была
— И мне сначала выделили часы, ставку доцента на моей родной кафедре. Я даже работала почти весь сентябрь с магистрантами и дипломниками. А потом мне позвонили и сказали, что мое заявление от 1 сентября о приеме на работу не подписано. Решили, что мой образ будет вдохновлять студентов и преподавателей на «ненужные волнения», — рассказывала Корбут «Народной Воле».
Карчевская сначала заняла ее место в качестве и.о., а теперь избавилась от этого статуса.
Возможно, она еще вернется в Министерство. По крайней мере, предыдущий и теперешний министры, Борис Светлов и Юрий Бондарь, получили это назначения именно в статусе ректоров Университета культуры.
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Мечтала стать балериной, первый муж - летчик, второй - актер. Чем известна новый ректор Университета культуры
В Университете культуры - новый ректор. Рассказываем, чем известна Наталья Карчевская.
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