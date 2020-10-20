Мечтала стать балериной, первый муж - летчик, второй - актер. Чем известна новый ректор Университета культуры

Источник материала: Tut.by

В Университете культуры — новый ректор . Рассказываем, чем известна Наталья Карчевская.



Наталья Карчевская. Фото: minsknews.by

Наталья Карчевская родилась в Минске в 1972-м. Ее отец, тренер Владимир Карчевский, стоял у истоков белорусского биатлона. Он умер в Мурманске во время соревнований.

Будущий ректор с 10 лет занималась в хореографическом училище и мечтала стать балериной.

— Спустя четыре года выяснилось, что у меня не совсем подходящие данные для классического балета, и педагоги посоветовали уйти из учебного заведения. Бросить хореографию?! Тогда я буквально жила ею! Конечно, это был удар, — рассказывала Карчевская в интервью «Минск-Новости».

Она забрала документы и перешла в обычную школу, но параллельно танцевала в эстрадно-хореографическом ансамбле «Чаровницы». Окончив школу с золотой медалью, поступила в Университет культуры, но еще два года выступала с ансамблем.

— С отличием окончила университет и пошла в аспирантуру, — говорила Карчевская. — Заниматься научной деятельностью не планировала, педагог буквально за руку отвела на кафедру. Одновременно танцевала в Могилевской областной филармонии, позднее — в Молодежном театре эстрады, где стала ведущим мастером сцены. Что нетипично: обычно такой статус получают вокалисты.

Но в театре она не осталась. По ее словам, «понимала, что танцевать бесконечно не смогу». Поэтому в 2000-м Карчевская вернулась в родной вуз и сделала карьеру в его стенах. Защитила кандидатскую диссертацию (ее тема — «Эстрадный танец в контексте хореографического искусства Беларуси»), стала деканом факультета традиционной белорусской культуры и современного искусства, затем первым проректором.

В Alma mater она познакомилась и со вторым мужем.

— У нас необычная история, — рассказывала она в 2017-м агентству «Минск-новости». — После развода с первым мужем (военным летчиком) устроилась преподавать в университет. А Костя [актер Константин Михаленко. — Прим. TUT.BY] учился на старших курсах, был лучшим студентом. На 4-м курсе, к слову, уже играл главную роль в спектакле «Макбет» в Республиканском театре белорусской драматургии. Два года незаметно провожал меня до метро, приходил на все концерты. Конечно, решиться на новые отношения мне было непросто, да и разница в возрасте, честно говоря, смущала, но мы вместе уже 15 лет и очень счастливы.

По словам Карчевской, у нее гармоничный брак.

— Мне повезло с Костей. Он не только талантливый человек (окончил аспирантуру, снимался во многих фильмах, награжден медалью Франциска Скорины), но и замечательный муж и отец. Представляете, недавно подарил мне электросамокат, так что сейчас я мобильный декан (улыбается). У Кости теплые отношения с моим старшим сыном, Алексеем, и полное взаимопонимание с Федором (от мужа ему достался такой же яркий артистический дар). Младший занимается в хореографической гимназии-колледже, а Алексей учится в Белорусской государственной академии музыки, играет на альте.

Судя по социальным сетям, Алексей Карчевский окончил ее в 2018-м. Совсем недавно, в начале октября 2020-го, он выступал на сцене Белгосфилармонии в составе ансамбля солистов «Амадей».

Параллельно с работой в вузе Карчевская активно работала как приглашенный хореограф. В том числе, она ставила хореографию к трем спектаклям Купаловского театра — «Дзве душы», «Местачковае кабарэ» и «Лістапад. Андэрсен».

Как купаловцам работалось с Карчевской? Один из актеров, который в августе вместе с коллегами ушел из театра, говорит о ней так:

— Адкрыты, добры чалавек. Адказны прафесіянал, з ёй было лёгка працаваць. Але сістэма змяняе людзей — альбо ты пагаджаешся, або яна цябе выплёўвае. Мне шкада і не шкада яе. Яе подпіс стаіць на многіх сумнеўных дакументах.

В 2018-м Карчевская стала первым заместителем Министра культуры. Она сменила всемогущую Ирину Дригу , которая, казалось бы, пошла на понижение — возглавила Главное управление государственных специальных культурных мероприятий и профессионального искусства.

Наталья Карчевская. Фото: kultura.by

В культурной тусовке такой кадровый ход воспринимали как проявление либерализации. Казалось, интеллигентная и обаятельная Карчевская если не скорректирует, то хотя бы появлияет на работу Минкульта. Но каких-то кардинальных изменений в работе ведомства не произошло. Более того, Дрига сохранила свое аппаратное влияние. По информации источников TUT.BY, недавняя идея отправить «Хорошки» в Купаловский принадлежала именно ей.

После президентских выборов этого года руководители Министерства культуры оказались нарасхват. Замминистра Валерия Громаду, который не проработал на своей должности и полгода, отправили директором в Купаловский театр. А Наталья Карчевская вернулась в Университет культуры.

31 августа была уволена ректор Алина Корбут. Спустя месяц она и вовсе ушла из вуза.

— И мне сначала выделили часы, ставку доцента на моей родной кафедре. Я даже работала почти весь сентябрь с магистрантами и дипломниками. А потом мне позвонили и сказали, что мое заявление от 1 сентября о приеме на работу не подписано. Решили, что мой образ будет вдохновлять студентов и преподавателей на «ненужные волнения», — рассказывала Корбут «Народной Воле».

Карчевская сначала заняла ее место в качестве и.о., а теперь избавилась от этого статуса.

Возможно, она еще вернется в Министерство. По крайней мере, предыдущий и теперешний министры, Борис Светлов и Юрий Бондарь, получили это назначения именно в статусе ректоров Университета культуры.