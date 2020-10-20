На популярной в Минске выставке-продаже «Осенний салон» - скандал: художник выставил плагиат

Источник материала: Tut.by

В Минске прошло открытие популярной выставки-продажи, которую организовывает созданный «Белгазпромбанком» проект «Арт-Беларусь». В этом году один из художников представил несколько работ, которые являются точной копией картин известного молодого художника-каллиграфа из России Pokras Lampas.



Картина слева была выставлена на выставке «Осенний салон — 2020». Фото: Анна Шарко

Первыми про плагиат рассказал онлайн-журнал о современном искусстве Сhrysalismagazine, после того как с ними своими наблюдениями поделился один из посетителей выставки.

— Несколько работ художника Евгения Шумского, выставленных на продажу на «Осеннем салоне — 2020», судя по всему, оказались практически точными копиями с произведений популярного российского художника-каллиграфа Pokras Lampas, выданными за авторские оригиналы, — написали Сhrysalismagazine.

Вот так выглядит оригинал авторства Pokras Lampas (MĀRK H H R M M N Y, 150×200 см, 2019 год).

Это одна из работ Евгения Шумского, которая представлена на «Осеннем салоне — 2020» («Геометрия», 90×70 см, 2020 год).



Фото: facebook.com/osenniysalonsbgpb

Организаторы выставки отреагировали на это обвинение и сделали заявление.

— Команда «Осеннего салона» признает факт того, что работы автора Евгения Шумского являются плагиатом. Мы не снимаем с себя ответственности за отбор этих работ, но снимаем работы художника с экспозиции. Организаторы салона поддерживают разнообразие мнений, но осуждают плагиат, каким бы он ни был.

Проект «Арт-Беларусь» поблагодарил онлайн-журнал и наблюдателей и принес извинения зрителям.

— Мы всегда относимся к авторам с доверием, и это сильно расстраивает, когда мы сталкиваемся со случаями умышленного обмана.