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Умер известный гомельский ученый и общественный деятель Юрий Воронежцев

21.10.2020 09:43 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Умер известный гомельский ученый и общественный деятель Юрий Воронежцев, сообщили «Сильные новости». Ему было 64 года.


Юрий Иванович более 10 лет боролся с онкологическим заболеванием.

Воронежцев в 1989 году был выбран народным депутатом СССР от Гомеля. В Верховном Совете СССР работал членом комиссии по экологии, занимался последствиями Чернобыльской катастрофы.

Отвечал в Верховном Совете СССР за разработку Программы преодоления последствий Чернобыльской катастрофы и соответствующих законодательных актов. После путча 1991 года избран на должность заместителя председателя Совета Союза ВС СССР, которую занимал до распада СССР.
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Юрий Иванович оставался главным экспертом в регионе по радиации и последствиям аварии на ЧАЭС, а также последовательным противником строительства БелАЭС.

Воронежцев — автор более 30 изобретений, двух монографий и около 50 научных публикаций. Ему как изобретателю принадлежит авторское свидетельство на дозиметр гамма-излучения.

 
Теги: Гомель
 
 
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Юрий Иванович оставался главным экспертом в регионе по радиации и последствиям аварии на ЧАЭС, а также последовательным противником строительства БелАЭС.
 
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