Источник материала: Tut.by

Умер известный гомельский ученый и общественный деятель Юрий Воронежцев, сообщили «Сильные новости». Ему было 64 года.





Юрий Иванович более 10 лет боролся с онкологическим заболеванием.

Воронежцев в 1989 году был выбран народным депутатом СССР от Гомеля. В Верховном Совете СССР работал членом комиссии по экологии, занимался последствиями Чернобыльской катастрофы.

Отвечал в Верховном Совете СССР за разработку Программы преодоления последствий Чернобыльской катастрофы и соответствующих законодательных актов. После путча 1991 года избран на должность заместителя председателя Совета Союза ВС СССР, которую занимал до распада СССР.

Юрий Иванович оставался главным экспертом в регионе по радиации и последствиям аварии на ЧАЭС, а также последовательным противником строительства БелАЭС.

Воронежцев — автор более 30 изобретений, двух монографий и около 50 научных публикаций. Ему как изобретателю принадлежит авторское свидетельство на дозиметр гамма-излучения.