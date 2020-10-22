Картину Бэнкси продали за 10 млн долларов менее чем за десять минут

Источник материала: Tut.by

Картина британского уличного художника Бэнкси Show Me The Monet («Покажи мне Моне») была продана на аукционе в Лондоне за 7,6 млн фунтов стерлингов ($ 9,8 млн). Об этом в Twitter сообщает аукционный дом Sotheby’s, организовавший торги произведениями современного искусства.

Торги прошли 21 октября и длились 8 минут. Предварительно картину оценили в 3 млн — 5 млн фунтов ($ 3,9−6,5 млн), отмечается на сайте аукционного дома.

#AuctionUpdate ⚠️Banksy's 'Show me the Monet', a mischievous twist on Claude Monet’s masterpiece, soars past its estimate to bring £7,551,600 / $ 9,814,353 after an 8 minute bidding battle.⚠️ pic.twitter.com/OoMtjYYhJB — Sotheby's (@Sothebys) October 21, 2020

Show Me The Monet — отсылка к полотну «Японский мостик (Пруд с водяными лилиями, симфония в розовом)» французского живописца, одного из основателей импрессионизма Клода Моне, созданному в 1899 году. На картине Бэнкси изображены тележки из супермаркета, сброшенные в пруд.

Эта картина не стала самым дорогим произведением стрит-арт художника. Рекорд был поставлен в октябре 2019 года, когда картина Бэнкси Devolved Parliament ушла с молотка за $ 12 млн. Изначально полотно, на котором изображена палата общин парламента Великобритании, а вместо депутатов там заседают шимпанзе и орангутаны, оценивалось в $ 1,9−2,5 млн.

Бэнкси известен в основном своими уличными граффити на социальные и политические темы и провокационными акциями. Художник скрывает свое реальное имя и не показывает лицо. Одной из самых известных его работ стала «Девочка с воздушным шаром». Картину продали в 2018 году за $ 1,4 млн на аукционе Sotheby’s. Однако после удара молотка работа самоуничтожилась.