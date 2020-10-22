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Пройдите тест по фильмам и книгам и узнайте, насколько вы везучий

22.10.2020 09:53 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Как часто вы читали книгу или смотрели фильм и думали про героя: «Ого! Вот везунчик! Мне бы так»? Или наоборот: сочувствовали невезучему бедолаге, ведь над вами-то судьба никогда так не издевалась. Вместе с онлайн-казино Parimatch мы приготовили для вас тест, в котором вы можете оказаться на месте литературных и киногероев и узнать, везучий ли вы персонаж.

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Вместе с онлайн-казино Parimatch мы приготовили для вас тест, в котором вы можете оказаться на месте литературных и киногероев и узнать, везучий ли вы персонаж....
 
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