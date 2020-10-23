«Их публично сжигали перед дверями провинциальных храмов». Почему в Италии запрещали «Чиполлино»

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100 лет назад, 23 октября 1920 года, в небольшом городке Оменья, что в Пьемонте, у местного булочника Джузеппе родился мальчик. Ему будет суждена большая литературная слава. Отец до этого, впрочем, не доживёт. Когда его сыну Джованни Франческо исполнится девять лет, булочник Джузеппе умрёт от бронхопневмонии.



Джанни Родари. Фото: wikipedia.org

Может быть, кому-то эта смерть, вернее, причина смертельной болезни, покажется нелепой. Дело в том, что Джузеппе был очень добрым человеком и не мог не видеть чужих страданий. Когда во время ненастья он увидел, что в холодной луже гибнет маленький котёнок, то сразу же кинулся его спасать. Сильно простудился. И, поскольку медицинская помощь бедным людям в Королевстве Италия была откровенно паршивой, вылечиться не смог. Местный священник зафиксировал смерть Джузеппе.

Впоследствии сын булочника сократит своё длинное имя Джованни Франческо до короткого и звонкого Джанни. Но сокращать фамилию или пользоваться псевдонимом не станет. Фамилия его отца, Джузеппе Родари, стараниями Джанни станет почти синонимом доброты, лукавства и весёлой выдумки. А также обострённого чувства справедливости и желания за эту справедливость бороться.

Литературная судьба Джанни Родари оказалась весьма причудливой. Да, он удостоится прижизненного признания на родине. В 1967 году его назовут лучшим детским писателем Италии. В 1970 году слава Джанни Родари приобретёт планетарный масштаб. Он получит «Малую Нобелевку» — так называют премию имени Ганса Христиана Андерсена, самую престижную награду для «детских авторов».

Однако это было признание, запоздавшее как минимум на полтора десятка лет. Оно могло и вовсе не состояться. Дебют, «Книга весёлых стихов», был встречен, в общем, сравнительно благосклонно, А вот opus magnum Джанни Родари, знаменитый «Чиполлино», выпущенный в 1951 году, фактически торпедировал его литературную карьеру в Италии. Хотя теперь в стране его именем называют школы, его книги издаются внушительными тиражами, сам он стал предметом национальной гордости.

Паоло Станезе, итальянский исследователь творчества Родари, рассказывал об этом так: «В Италии книги Родари были долгое время запрещены в школах. Католическая церковь периодически устраивала их публичные сожжения перед дверями провинциальных храмов. И хотя, в отличие от знаменитых нацистских костров, эти сожжения официально государством не поддерживались, расстановка сил была вполне ясна. Католическая церковь называла Родари не иначе как „самим дьяволом“. Сжигали в основном „Чиполлино“…» [это происходило в разгар «холодной войны, Джанни Родари являлся членом Коммунистической партии. — Прим. TUT.BY].

Удивительно, но первое настоящее признание, первый ураганный успех и славу будущий классик обретает именно что в Советском Союзе. В ноябре 1952 года, как раз когда Италия озарялась кострами, где горел «Чиполлино», «Литературная газета» отдаёт первую полосу стихам Джанни Родари в переводе Маршака. Форвардом идёт всем известное «Чем пахнут ремёсла» — своего рода дань памяти отцу Джузеппе, поскольку начинается как раз с его профессии: «У каждого дела запах особый: в булочной пахнет тестом и сдобой…»

«Приключения Чиполлино» Советский Союз издаёт уже в 1953 году. Успех был феноменальный — всего лишь через три года мальчик-луковка врывается в «Клуб весёлых человечков» из детского журнала «Весёлые картинки». Миллионные тиражи, регулярные переиздания, иллюстрации самых лучших художников, экранизации и даже балет на музыку Карена Хачатуряна… И это не считая совершенно невероятного разнообразия игрушек, в том числе и ёлочных.

Словом, мальчик-луковка, несмотря на то что в известном мультике поёт: «Я весёлый Чиполлино, вырос я в Италии», становится для нас абсолютно своим. Обрусели и другие персонажи — можно биться об заклад, что любого толстяка с красной физиономией со стопроцентной вероятностью назовут «синьор Помидор». Кстати, любопытное наблюдение. Классово чуждые персонажи из «Приключений Чиполлино» украсили у нас своими именами либо изображениями некоторые пищевые продукты. Скажем, есть томатная паста «Синьор Помидор». А вот советские мармеладки с нейтральным названием «Лимонные дольки» были запакованы в цилиндрическую коробку с ростовыми портретами главных антагонистов Чиполлино — барона Апельсина и принца Лимона. Стоит, наверное, особо отметить, что сам Джанни Родари эти мармеладки очень любил, а его вдова долго хранила коробочки из-под советских сладостей.

В короткое время товарищ Родари — именно товарищ, поскольку состоял в Коммунистической партии Италии — приобрёл в Советском Союзе статус «главного итальянского писателя».

Кстати, когда-то Джанни Родари сделал всем, кто родился в СССР, щедрый подарок. Приехав в очередной раз в Советский Союз вместе со своей дочкой Паолой, он увидел на витрине московского «Детского мира» целый парад игрушек. Его родных, любимых персонажей из «Приключений Чиполлино». Говорят, что тогда он не смог сдержать слёз. И безвозмездно передал права на самую свою знаменитую книгу «всем советским детям». Однако наследники Родари уважения к воле автора не проявили. После его смерти права были проданы издательству Edizioni EL.