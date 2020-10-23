Памятник президенту Франции Шарлю де Голлю установят в Щучине

Источник материала: Sputnik Беларусь

ГРОДНО, 23 окт – Sputnik, Инна Гришук. Как будет выглядеть единственный в Беларуси памятник первому президенту Пятой Французской Республики Шарлю де Голлю, определились на Щучинщине. Бронзовую скульптуру планируют установить рядом с местом, где в годы Первой мировой отбывал заключение в немецком плену известный политик.

Шарль де Голль в образе капитана

В будущей скульптурной композиции известный французский политик будет показан молодым капитаном 33-го полка, который стоит, скрестив руки на груди. Звание капитана он носил, когда оказался в немецком лагере для военнопленных в Щучине.

Высота скульптуры составит около 2,5 метра. Фоном послужит полукруглая стена, которая станет символом пути от простого пленного до лидера французского сопротивления и политического деятеля. По обе стороны от скульптуры установят две стелы. На одной будут описаны события, которым посвящен мемориал, на другой – символы президента Французской Республики.

Новый памятник установят на площадке возле современного завода "Автопровод" рядом с корпусом, в котором в военное время немцы устроили казармы для пленных французов.

Как рассказала Sputnik заместитель председателя Щучинского райисполкома Елена Пасюта, данную композицию признали лучшей в конкурсе эскизных проектов, который завершился на минувшей неделе в Щучине. Всего в конкурсе участвовало 12 авторов. В состав жюри вошли представители Министерства культуры, известные скульпторы и архитекторы, а также представители местной власти и посольства Франции в Беларуси.

Будущий памятник должен показать не только исторический факт пребывания в немецком плену, но и весь масштаб личности известного политика.

"Хочется, чтобы эта скульптура стала притягательным местом для туристов. Понимаем, что это неоднозначное место – место заключения и плена, поэтому хочется показать жизнь Шарля де Голля. Когда знакомишься с его биографией, понимаешь, что может влиять на формирование таких патриотических чувств и гражданской позиции. Это семья, личное желание, окружение, жизненные обстоятельства", – отметила Пасюта.

Французский спонсор

В ближайшее время будут идти подготовительные работы по изготовлению скульптуры, предполагается, что она будет отлита из бронзы. Спонсором станет француз, у которого есть бизнес в Беларуси.

Когда будет открыт памятник, в щучинском райисполкоме пока не говорят. Скорее всего, это произойдет весной или летом следующего года и будет приурочено к памятной дате из биографии политика. Есть планы пригласить на церемонию открытия внука Шарля де Голля.

Шарль де Голль был узником немецкого лагеря для военнопленных в белорусском Щучине в годы Первой мировой войны – с июля по сентябрь 1916 года. Казармы, в которых жили французские пленные, находились в главном корпусе бывшей лесопилки князей Друцких-Любецких. Сейчас здесь находятся производственные помещения завода "Автопровод".

Идея установить памятную доску или памятник возникла несколько лет назад, когда появились точные доказательства, что местом заключения известного политика был именно город Щучин Гродненской области.

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