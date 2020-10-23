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Еще один "Нечетный воин"- Би-2 выложили в сеть новый альбом
24.10.2020 09:03 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 окт – Sputnik. Музыкальный альбом "Нечетный воин 4. Часть 1" появился в интернете в пятницу, об этом сообщила группа Би-2 в своем
"Этот альбом - "юбилейный" для "Нечетного воина", которому в этом году исполнилось 15 лет. Сегодня мы начинаем спецпроект
Пластинка возникла "как желание дать жизнь новым песням Михаила Карасева", сообщают музыканты на сайте своего музыкального "альманаха".
Хроника выхода альбомов группы довольно оригинальная: вторая часть "Нечетного воина 4" - "Retro Edition" - увидела свет еще в 2019 году. Ее стилистка была ближе к року 70-х, новую пластинку музыканты называют более электронной.
В "Нечетном воине 4. Часть 1" собраны 12 композиций, записанных при участии Манижи, Инны Желанной и Игоря Журавлева ("Альянс"), Ренарса Кауперса (Brainstorm), Сабрины, Валерия Дайнеко ("Песняры"), Андрея Макаревича ("Машина времени"), Владимира Шахрина ("Чайф"), Андрея Мисина, Насти Полевой ("Настя"), Егора Белкина и Володи Котлярова ("Порнофильмы")".
Проект "Нечетный воин" стартовал в 2005 году с целью записи песен Михаила Карасева, постоянного автора Би-2, совместно со звездами рок-музыки.
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Пластинка "о жизни, которая не имеет срока давности", записанная при участии звезд русского рока, увидела свет в пятницу.
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