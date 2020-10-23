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Еще один "Нечетный воин"- Би-2 выложили в сеть новый альбом

24.10.2020 09:03 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 окт – Sputnik. Музыкальный альбом "Нечетный воин 4. Часть 1" появился в интернете в пятницу, об этом сообщила группа Би-2 в своем Instagram.

"Этот альбом - "юбилейный" для "Нечетного воина", которому в этом году исполнилось 15 лет. Сегодня мы начинаем спецпроект voin.bdva.ru, на страницах которого будем ежедневно рассказывать о вехах "Воина"!", - пишут артисты.

© Sputnik
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Пластинка возникла "как желание дать жизнь новым песням Михаила Карасева", сообщают музыканты на сайте своего музыкального "альманаха".

Хроника выхода альбомов группы довольно оригинальная: вторая часть "Нечетного воина 4" - "Retro Edition" - увидела свет еще в 2019 году. Ее стилистка была ближе к року 70-х, новую пластинку музыканты называют более электронной.  

В "Нечетном воине 4. Часть 1" собраны 12 композиций, записанных при участии Манижи, Инны Желанной и Игоря Журавлева ("Альянс"), Ренарса Кауперса (Brainstorm), Сабрины, Валерия Дайнеко ("Песняры"), Андрея Макаревича ("Машина времени"), Владимира Шахрина ("Чайф"), Андрея Мисина, Насти Полевой ("Настя"), Егора Белкина и Володи Котлярова ("Порнофильмы")".

Проект "Нечетный воин" стартовал в 2005 году с целью записи песен Михаила Карасева, постоянного автора Би-2, совместно со звездами рок-музыки.

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Теги: Витебск, Минск
 
 
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Пластинка "о жизни, которая не имеет срока давности", записанная при участии звезд русского рока, увидела свет в пятницу.
 
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