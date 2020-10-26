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Член Координационного совета Ольга Шпарага уехала из Беларуси

26.10.2020 11:01 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Философ, член Координационного совета Ольга Шпарага уехала из Беларуси. Об этом она сообщила на своей странице в фейсбуке.


Ольга Шпарага

— Мои дорогие! Я тоже на свободе и уже в Вильнюсе. [Мне дали] еще 12 суток, прислали на почту постановление к моменту моего выхода. Пришлось срочно и тайно вместе с любимым мужем Александром Адамянцем уехать — это ж может и не закончиться вовсе. Дома я в итоге тоже не побывала <…>. Но моих планов это не меняет: и отчет о тюрьме и силе сестринства, в том числе в моих рисунках, сделаем, и книгу наконец начну писать о нашей революции.

Ольгу Шпарагу задерживали на марше 4 октября и отпустили на следующий день до суда. Второй раз она была задержана в Минске 9 октября. Она была осуждена по статье 23.34 за участие в несанкционированном массовом мероприятии и отбывала этот срок в тюрьме в Жодино.

Ольга Шпарага родилась в Минске в 1974 году. Училась философии в БГУ и Рурском университете г. Бохума. Защитила кандидатскую диссертацию в 2001 году в БГУ. С 2001 по 2014 г. преподавала в ЕГУ, в Минске и Вильнюсе. В 2004 году запустила вместе с единомышленниками сайт «Интеллектуального сообщества Беларуси», а в 2006-м — интернет-журнал «Новая Еўропа», редактором которого была до 2014 года. В 2014-м участвовала в запуске проекта неформального образования ECLAB, в котором руководит направлением «Современное общество, этика и политика».

Подробное интервью с Ольгой Шпарагой можно прочитать тут.

 
Теги: Минск
 
 
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Философ, член Координационного совета Ольга Шпарага уехала из Беларуси. Об этом она сообщила на своей странице в фейсбуке.
 
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