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Задержан поэт Эдуард Акулин

26.10.2020 15:47 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Известный белорусский поэт и бард Эдуард Акулин был задержан сегодня утром 26 октября. Об этом сообщает сайт лишенного регистрации правозащитного центра «Весна» со ссылкой на его родных.


Эдуард Акулин. Фото: facebook.com/verasenchas

По словам родных, Акулин стоял в цепи солидарности в минском микрорайоне Малиновка.

Cейчас он находится в изоляторе временного содержания на Оркестина.

Эдуард Акулин родился в 1963 году. Работал педагогом, заведующим филиалом Литературного музея Максима Богдановича «Беларуская хатка», заместителем главного редактора журнала «Першацвет», заведующим отделом поэзии журнала «Полымя», заместителем главного редактора журнала «Дзеяслоў», заместителем председателя Союза белорусских писателей Беларуси. Теперь главный редактор литературно-художественного журнала «Верасень».

Месяц назад, в конце сентября 2020 года TUT.BY писал о книга стихотворений Акулина «Плашчаніца», которая вышла на белорусском и сербском языках.

Ранее, 21 октября был задержан поэт Дмитрий Строцев, который позже был осужден на 13 суток.

 
 
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Известный белорусский поэт и бард Эдуард Акулин был задержан сегодня утром 26 октября. Об этом сообщает сайт незарегистрированного центра «Весна» со ссылкой на его...
 
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