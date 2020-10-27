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«Пока требования народа не выполнят». Два режиссера Гродненского драмтеатра объявили о забастовке
27.10.2020 12:41 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Два режиссера Гродненского драматического театра — главный режиссер Геннадий Мушперт и режиссер-постановщик, заслуженный артист РБ Сергей Куриленко — присоединились к забастовке. Они написали соответствующее открытое письмо и поставили в известность руководство. Об этом TUT.BY рассказал главный режиссер театра Геннадий Мушперт.
— Мы написали письмо, что присоединяемся к общенациональной забастовке до того момента, пока требования народа — прекращение насилия, а также проведение честных выборов — не будут выполнены, — рассказал Мушперт.
Как рассказали артисты театра, директор предложил двум режиссерам написать заявление об увольнении по собственному желанию, но они отказались.
— Возможно, нас уволят, — говорит Геннадий Владимирович.
В минувшее воскресенье в театре были отменены все спектакли. Официальная причина — эпидемиологическая ситуация в городе. В сентябре спектакли также отменяли по этой причине, но в начале октября театр
Гродненские актеры рассказали, что на представления, которые должны были пройти в минувшее воскресенье, были выкуплены, с учетом «антиковидной» рассадки, все билеты.
— Наверное, в администрации подумали, что гродненцы таким образом решили снова поддержать артистов, поэтому и отменили спектакли, — говорят артисты.
Репетиции, по словам Геннадия Мушперта, также сейчас отменили.
— В связи с тем, что два режиссера присоединились к забастовке.
Напомним, в сентябре в Гродненском драмтеатре уволили ведущего актера сцены Игоря Уланова после того, как он объявил зрителям, что артисты приостанавливают спектакль из-за того, что на акции протеста были задержаны их коллеги — заслуженный артист Беларуси Сергей Куриленко и его жена Валентина Харитонова.
К артистам приезжал губернатор Гродненской области Владимир Караник: прочесть, что было на встрече, можно
Из театра «по соглашению сторон»
Позже в одном из центральных двориков Гродно актеры драмтеатра показали отрывки отмененного спектакля «451 по Фаренгейту». На
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Два режиссера Гродненского драматического театра - главный режиссер Геннадий Мушперт и режиссер-постановщик, заслуженный артист РБ Сергей Куриленко -...
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