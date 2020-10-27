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«Пока требования народа не выполнят». Два режиссера Гродненского драмтеатра объявили о забастовке

27.10.2020 12:41 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Два режиссера Гродненского драматического театра — главный режиссер Геннадий Мушперт и режиссер-постановщик, заслуженный артист РБ Сергей Куриленко — присоединились к забастовке. Они написали соответствующее открытое письмо и поставили в известность руководство. Об этом TUT.BY рассказал главный режиссер театра Геннадий Мушперт.


Геннадий Мушперт на встрече со зрителями, которая прошла 17 октября в Гродно. Фото: hrodna.life

— Мы написали письмо, что присоединяемся к общенациональной забастовке до того момента, пока требования народа — прекращение насилия, а также проведение честных выборов — не будут выполнены, — рассказал Мушперт.

Как рассказали артисты театра, директор предложил двум режиссерам написать заявление об увольнении по собственному желанию, но они отказались.

 — Возможно, нас уволят, — говорит Геннадий Владимирович.

В минувшее воскресенье в театре были отменены все спектакли. Официальная причина — эпидемиологическая ситуация в городе. В сентябре спектакли также отменяли по этой причине, но в начале октября театр возобновил работу.


Сергей Куриленко. Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Гродненские актеры рассказали, что на представления, которые должны были пройти в минувшее воскресенье, были выкуплены, с учетом «антиковидной» рассадки, все билеты.

 — Наверное, в администрации подумали, что гродненцы таким образом решили снова поддержать артистов, поэтому и отменили спектакли, — говорят артисты.

Репетиции, по словам Геннадия Мушперта, также сейчас отменили.

 — В связи с тем, что два режиссера присоединились к забастовке.

Напомним, в сентябре в Гродненском драмтеатре уволили ведущего актера сцены Игоря Уланова после того, как он объявил зрителям, что артисты приостанавливают спектакль из-за того, что на акции протеста были задержаны их коллеги — заслуженный артист Беларуси Сергей Куриленко и его жена Валентина Харитонова.

К артистам приезжал губернатор Гродненской области Владимир Караник: прочесть, что было на встрече, можно здесь и здесь.

Из театра «по соглашению сторон» была уволена актриса Елизавета Милинцевич. В воскресенье, 20 сентября, она участвовала в спектакле, который был прерван из-за задержания двух актеров.

Позже в одном из центральных двориков Гродно актеры драмтеатра показали отрывки отмененного спектакля «451 по Фаренгейту». На неформальную встречу с артистами пришло несколько сотен человек. Все время, пока люди были около импровизированной сцены, рядом дежурили силовики.

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Теги: Гродно
 
 
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