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В Минске появилась мемориальная доска композитора Олега Молчана

27.10.2020 15:59 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Мемориальная доска Олегу Молчану появилась на доме, где родился композитор — в Минске в доме по адресу Раковская, 20. Торжественное открытие состоялось вчера, 26 октября.


Во время открытия мемориальной доски. Фото: А. Смольский, facebook.com/irina.vidova1

Олег Молчан умер 26 октября 2019 года после тяжелой болезни на 55-м году жизни.

Молчан родился в 1965 году в Минске в семье профессионального музыканта. Его композиторский дебют состоялся в 8 лет, когда он учился в средней специальной музыкальной школе при Белорусской государственной консерватории. Сразу после окончания школы он начал работать как пианист в минских музыкальных коллективах.

В 1985—1987 годах Молчан был призван на срочную военную службу, которую проходил в ансамбле песни и пляски Белполка (теперь — Образцово-показательный оркестр внутренних войск МВД Беларуси).


Олег Молчан. Фото: семейный архив

Демобилизовавшись, Олег Молчан работал в Белгосфилармонии в качестве руководителя вокально-инструментального ансамбля «Ассорти», параллельно занимаясь аранжировками произведений и композиторской деятельностью. В этот период в издательстве «Мастацтва» выходят его первые нотные произведения — «Регтайм», «Ноктюрн», «Чиполлино».

В 1991 году Олег Молчан поступил в Белорусскую государственную консерваторию по специальности «композиция» в класс профессора Андрея Мдивани. В том же году Владимир Мулявин пригласил Олега Молчана на работу в государственный ансамбль «Песняры» в качестве пианиста, аранжировщика и композитора, а фактически он стал музыкальным руководителем коллектива. Официально же на эту должность получил назначение в 1998 году.

Дебютом Молчана в «Песнярах» стала программа «Ave sole, альбо Слова Скарыны», написанная в соавторстве с поэтом-песенником Александром Легчиловым, которая прозвучала на концерте к 20-летию «Песняров».

 
Теги: Минск
 
 
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Мемориальная доска Олегу Молчану появилась на доме, где долгое время жил композитор - в Минске в доме по адресу Раковская, 20.
 
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