Большой театр Беларуси отменил все спектакли на ближайшие три недели

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 окт - Sputnik. Большой театр отменил все спектакли с 29 октября по 20 ноября, сообщили в пресс-службе учреждения культуры.

Такое решение принято в связи со сложной эпидемиологической обстановкой. Отменены и постановки, которые идут на большой сцене, и концерты, устраиваемые в малом зале. Все билеты подлежат возврату, уточнили в пресс-службе.

В театре принесли извинения за доставленные неудобства.

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