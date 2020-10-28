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Большой театр Беларуси отменил все спектакли на ближайшие три недели

28.10.2020 16:15 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 окт - Sputnik. Большой театр отменил все спектакли с 29 октября по 20 ноября, сообщили в пресс-службе учреждения культуры.

Такое решение принято в связи со сложной эпидемиологической обстановкой. Отменены и постановки, которые идут на большой сцене, и концерты, устраиваемые в малом зале. Все билеты подлежат возврату, уточнили в пресс-службе. 

В театре принесли извинения за доставленные неудобства.

последует

 
Теги: Минск
 
 
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Решение принято в связи со сложной эпидемиологической обстановкой, все билеты подлежат возврату.
 
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