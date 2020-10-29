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Звезды белорусского театра записали гимн «Магутны Божа». Послушайте и посмотрите клип, это мощно
29.10.2020 11:59 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Звезды белорусского театра записали гимн
Илья Сильчуков — знаменитый белорусский оперный певец. Он окончил Республиканскую гимназию-колледж при Белорусской государственной академии музыки по специальности «хоровое дирижирование», вокальное отделение Минского музыкального училища имени М. Глинки, вокальное отделение и ассистентуру-стажировку Белорусской государственной академии музыки.
В 2011 году прошел стажировку Young Singers Program Зальцбургского музыкального фестиваля.
С 2005 года — солист Национального театра оперы и балета Беларуси.
Неоднократно становился лауреатом международных конкурсов, выступал на сценах многих европейских театров.
Сильчуков становился лауреатом Гранд-премий Специального фонда президента по поддержке талантливой молодежи в 2008, 2009 и 2010 годах.
14 августа он
— В свете всего произошедшего я отказываюсь носить звание трижды лауреата Гранд-премии президента РБ по поддержке талантливой молодежи. Это неизмеримо малая потеря в сравнении с искалеченными и загубленными жизнями молодых героев, — написал Сильчуков и процитировал Библию: «Не будь побежден злом, но побеждай зло добром…» (Библия. Римлянам 12:21).
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Звезды белорусского театра записали гимн «Магутны Божа». Идея и вокал - звезда белорусской оперы Илья Сильчуков, текст читает актриса Юлия Шпилевская, в клипе...
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