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Шлему, найденному в Бобруйске, присвоили статус историко-культурной ценности

29.10.2020 15:07 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Статус историко-культурной ценности Республики Беларусь 2 категории (национальное значение) присвоен шлему, найденному в Бобруйске, сообщает Могилевский облисполком. Такое решение принято в октябре на заседании Белорусской республиканской научно-методической рады по вопросам историко-культурного наследия при министерстве культуры.


Фото: bobrlife.by

Шлем нашел в апреле прошлого года во время работ по углублению дна реки в затоке правого берега Березины рабочий Владимир Балында. Его он передал в Бобруйский краеведческий музей. Здесь как археологический памятник шлем вошел в коллекцию «Военная амуниция» и стал частью его фонда. Вскоре шлем передали на реставрацию в Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны. Спустя год он вернулся в Бобруйск.

На постсоветском пространстве такой убор называют шлем типа «черная могила», поскольку аналогичный шлем был найден в захоронении «Черная могила» в Чернигове.

Если использовать научную классификацию археолога Анатолия Кирпичникова, то бобруйская находка принадлежит к так называемым черниговским шлемам. Они имели сфероконическую форму и были склёпаны из четырех металлических сегментов. Такие шлемы встречались на территории Древней Руси, Польши и Венгрии.

Подробнее о находке можно почитать здесь.

 
 
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Шлем, напомним, был уникальной находкой для Беларуси.
 
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