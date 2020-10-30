Легендарному хореографу Большого исполнилось 73 года

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 окт - Sputnik. Главного балетмейстра страны поздравили с 73-летием в родном театре. Коллеги Валентина Елизарьева написали свои пожелания в официальном телеграм-канале Большого , сообщает Sputnik.

"Сегодня мы от всей души поздравляем с днем рождения художественного руководителя Большого театра, народного артиста СССР и Беларуси, профессора Валентина Елизарьева. Желаем Вам, Валентин Николаевич, всего самого доброго!" - говорится в поздравлении.

Валентин Елизарьев родился 30 октября 1947 года. Он посвятил Государственному театру оперы и балета почти 40 лет. В 1973 году он стал самым молодым в СССР главным балетмейстером. С 1996 по 2009 Елизарьев работал художественным руководителем Большого.

Позже – в 2018 – маэстро вернулся на должность . С тех пор он вновь вновь радует белорусского зрителя уникальными постановками: перезапустил балет, за который его благодарил Папа Римский и устроил "Вальпургиеву ночь" , подарил поклонникам немало премьер. Текущий 88-й театральный сезон маэстро также открыл новинкой - синтезом балетного и оперного искусств - постановкой "Пер Гюнт".

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