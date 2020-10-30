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Легендарному хореографу Большого исполнилось 73 года
30.10.2020 12:37 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 окт - Sputnik. Главного балетмейстра страны поздравили с 73-летием в родном театре. Коллеги Валентина Елизарьева написали свои пожелания в официальном
"Сегодня мы от всей души поздравляем с днем рождения художественного руководителя Большого театра, народного артиста СССР и Беларуси, профессора Валентина Елизарьева. Желаем Вам, Валентин Николаевич, всего самого доброго!" - говорится в поздравлении.
Валентин Елизарьев родился 30 октября 1947 года. Он посвятил Государственному театру оперы и балета почти 40 лет. В 1973 году он стал самым молодым в СССР главным балетмейстером. С 1996 по 2009 Елизарьев работал художественным руководителем Большого.
Позже – в 2018 – маэстро
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Художественный руководитель Государственного театра оперы и балета, народный артист СССР Валентин Елизарьев сегодня отмечает день рождения.
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