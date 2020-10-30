Двух режиссеров и актрис уволили в драмтеатре Гродно: узнали, за что

Источник материала: Sputnik Беларусь

ГРОДНО, 30 окт – Sputnik, Инна Гришук. В Гродненском драмтеатре уволили двух режиссеров и двух актрис, которые перед этим объявили о намерении устроить забастовку. Продолжат ли в Гродно ставить спектакли, рассказал директор драмтеатра.

Актеры и режиссеры заявили о забастовке

Директор гродненского драмтеатра Игорь Гедич подтвердил информацию об увольнении главного режиссера Геннадия Мушперта, актера и режиссера-постановщика Сергея Куриленко и двух актрис – Валентины Харитоновой и Натальи Леоновой. Все четверо уволены по ч.6 ст. 42 Трудового кодекса Беларуси – неисполнение без уважительной причины трудовых обязанностей работником, имеющим неснятое дисциплинарное взыскание.

Приказы об увольнении Мушперта и Куриленко были подписаны 27 октября после того, как они заявили о намерении присоединиться к общенациональной забастовке . На следующий день 11 актеров драмтеатра записали видеообращение, в котором также заявили о намерении присоединиться к забастовке по политическим причинам, сообщали, что не видят дальнейший творческий процесс в такой ситуации. В четверг, 29 октября, двух актрис, снявшихся в видеоролике, уволили.

Сколько актеров отказывается работать?

"Я категорически не приемлю политику в театре. Есть трудовой кодекс, нормативно-правовая база. Если люди хотят работать в театре, они работают. Без каких-либо ультиматумов, требований, которые неуместны", – прокомментировал происходящее директор гродненского драмтеатра.

По словам руководства, в драмтеатре сейчас отказывается работать пятая часть артистов. Всего в труппе без учета уволенных режиссеров и актеров 26 человек. Игорь Гедич уточнил, что в настоящее время нет окончательного решения, как поступить с другими актерами, заявившими о забастовке.

"Я принимаю решение. Есть еще на это время. Многие люди отказались от своего заявления. Одно дело заявить на видео, другое – когда общаешься в рамках нормативно-правовой процедуры", – добавил Гедич.

Как изменится работа театра?

Увольнения уже наложили свой отпечаток на работу драмтеатра в Гродно . Из-за ухода главного режиссера перенесена на неопределенный срок премьера спектакля "Единственный наследник" в постановке Геннадия Мушперта, которая была намечена на 31 октября. Отменены вечерние спектакли, которые должны были состояться 30 и 31 октября, а также 1 ноября. Зрителям возвращают деньги за купленные билеты.

"Работа театра немного изменится. Предлагает следить за информацией и обновлением афиш и изменениями репертуара, в дальнейшем будем принимать меры по возвращению спектаклей в репертуарную афишу", – сообщил Гедич.

Сотрудники театра уверены, что уход актеров и режиссеров – серьезная потеря. Так, Наталья Леонова, была задействована во многих спектаклях, многие роли создавались специально под нее. Что касается режиссерского состава, то в настоящее время в театре нет режиссеров. Обещают, что режиссер может появиться в ноябре.

Октябрьские увольнения – не первые в гродненском драмтеатре. В конце сентября по статье за неисполнение трудовых обязанностей был уволен ведущий актер Игорь Уланов. За несколько дней до этого, 22 сентября, артисты прервали спектакль, когда узнали, что двоих коллег задержали в центре Гродно во время протестной акции. Тогда же по соглашению сторон уволилась молодая актриса Елизавета Милинцевич.

Читайте также:

Сотрудники "Белоруснефти", объявившие о забастовке, уволены

Купаловский театр покажет онлайн-спектакль с уволенными актерами