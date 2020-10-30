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Двух режиссеров и актрис уволили в драмтеатре Гродно: узнали, за что
30.10.2020 15:25 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
ГРОДНО, 30 окт – Sputnik, Инна Гришук. В Гродненском драмтеатре уволили двух режиссеров и двух актрис, которые перед этим объявили о намерении устроить забастовку. Продолжат ли в Гродно ставить спектакли, рассказал директор драмтеатра.
Актеры и режиссеры заявили о забастовке
Директор гродненского драмтеатра Игорь Гедич подтвердил информацию об увольнении главного режиссера Геннадия Мушперта, актера и режиссера-постановщика Сергея Куриленко и двух актрис – Валентины Харитоновой и Натальи Леоновой. Все четверо уволены по ч.6 ст. 42 Трудового кодекса Беларуси – неисполнение без уважительной причины трудовых обязанностей работником, имеющим неснятое дисциплинарное взыскание.
© Sputnik / Виктор Толочко
Приказы об увольнении Мушперта и Куриленко были подписаны 27 октября после того, как они заявили о намерении присоединиться к
Сколько актеров отказывается работать?
"Я категорически не приемлю политику в театре. Есть трудовой кодекс, нормативно-правовая база. Если люди хотят работать в театре, они работают. Без каких-либо ультиматумов, требований, которые неуместны", – прокомментировал происходящее директор гродненского драмтеатра.
По словам руководства, в драмтеатре сейчас отказывается работать пятая часть артистов. Всего в труппе без учета уволенных режиссеров и актеров 26 человек. Игорь Гедич уточнил, что в настоящее время нет окончательного решения, как поступить с другими актерами, заявившими о забастовке.
"Я принимаю решение. Есть еще на это время. Многие люди отказались от своего заявления. Одно дело заявить на видео, другое – когда общаешься в рамках нормативно-правовой процедуры", – добавил Гедич.
Как изменится работа театра?
Увольнения уже наложили свой отпечаток на
© Sputnik / Виктор Толочко
"Работа театра немного изменится. Предлагает следить за информацией и обновлением афиш и изменениями репертуара, в дальнейшем будем принимать меры по возвращению спектаклей в репертуарную афишу", – сообщил Гедич.
Сотрудники театра уверены, что уход актеров и режиссеров – серьезная потеря. Так, Наталья Леонова, была задействована во многих спектаклях, многие роли создавались специально под нее. Что касается режиссерского состава, то в настоящее время в театре нет режиссеров. Обещают, что режиссер может появиться в ноябре.
Октябрьские увольнения – не первые в гродненском драмтеатре. В конце сентября по статье за неисполнение трудовых обязанностей был уволен ведущий актер Игорь Уланов. За несколько дней до этого, 22 сентября, артисты прервали спектакль, когда узнали, что двоих коллег задержали в центре Гродно во время протестной акции. Тогда же по соглашению сторон уволилась молодая актриса Елизавета Милинцевич.
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По уверению руководства гродненского драмтеатра увольнения не скажутся на работе театра, но произойдут изменения в репертуаре.
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