На площади у вокзала. Кто и почему 115 лет назад расстрелял митинг в центре Минска

Источник материала: Tut.by

115 лет назад, 18 октября (31 октября по новому стилю) 1905 года, царские войска расстреляли в Минске митинг. По разным сведениям, были убиты от 50 до 80 человек, около 300 ранены. Объясняем максимально просто, что произошло в Минске и кто был в этом виноват.

Денис МартиновичРедактор отдела «Кругозор», кандидат исторических наук

В каком состоянии находилась страна к 1905 году?

В начале 20 века Беларусь уже более века являлась частью Российской империи. Перед страной стояло огромное количество проблем. Россия была самодержавной монархией, в ней не было парламента и не существовали оппозиционные партии, даже формально не были декларированы многочисленные демократические права и свободы. Малоземелье крестьян, которые практически не могли выйти из общины, являлось преградой для развития экономики.

К тому же в стране случился экономический кризис, а русская армия терпела поражение за поражением в войне с Японией. Все эти обстоятельства стали причиной для первой русской революции.

Ее непосредственным началом стали события января 1905 года, когда царские войска расстреляли в Санкт-Петербурге мирное шествие. Его участники собирались подать прошение Николаю II. По официальным данным, в тот день было убито 130 человек (с учетом умерших от ран) и почти три сотни ранено. По неофициальным — убитых было до 200, раненых — до 800 человек.

На титульной иллюстрации к этому тексту вы можете увидеть картину, посвященную именно этому событию — к сожалению, таких картин о «Курловском расстреле» нет. В обществе событие, случившееся в Петербурге, получило название «Кровавое воскресенье». Оно нанесло сильнейший удар по авторитету царя и буквально взорвало общество.

Во всей империи — в том числе и на территории Беларуси — проходили митинги и забастовки. В январе 1905 года акции солидарности с петербургскими рабочими охватили 31 населенный пункт Беларуси, в том числе — все наиболее крупные города. Только за первые три месяца 1905 года в белорусских губерниях состоялось 13 покушений на чинов полиции и жандармерии, а в 25 населенных пунктах состоялись экономические забастовки, которые часто сопровождались антиправительственными манифестациями.

Общество было максимально наэлектризовано.

Как на начало революции отреагировал Минск и почему в городе появился Курлов?

Павел Курлов. Фото: wikipedia.org

Многочисленные манифестации проходили и в будущей белорусской столице (тогда центре губернии). Либерального губернатора Мусина-Пушкина обвиняли в симпатиях к участникам митингов.

Губернатор граф Мусин-Пушкин не только не справился с этими демонстрациями, но был вовлечен в одну из них, причем манифестанты во время шествия воспользовались красной подкладкой его форменного пальто как революционной эмблемой. Губернская администрация и полиция были распущены до крайности, и я вынужден был на первых же порах удалить от должности правителя канцелярии и полицмейстера.

Из мемуаров Павла Курлова «Гибель императорской России»

Поползли слухи, что пальто передал демонстрантам сын губернатора, хотя в реальности у него была только дочь. Но Мусина-Пушкина это не спасло. На его место пришел сторонник наведения порядка: в мае 1905 года минским губернатором был назначен Павел Курлов, консерватор и монархист.

Что произошло в Российской империи 17/30 октября, за день до «Курловского расстрела»?



Картина Ильи Репина «17 октября 1905». Изображение: wikipedia.org

В октябре в Москве началась забастовка, которая охватила всю страну. Вскоре она переросла во Всероссийскую октябрьскую политическую стачку. Среди прочих к ней присоединились железнодорожники. Всего бастовало более 2 млн человек. Функционирование экономики оказалось под угрозой. Более того, возник риск потерять власть. Поэтому Николай II пошел на уступки.

17 октября появился Манифест, согласно которому страна фактически становилась конституционной монархией. Создавался парламент (Государственная Дума), без одобрения которого не мог вступить в силу ни один закон. Провозглашались многочисленные демократические права и свободы: совести, слова, союзов (фактически право на создание партий), собраний (право проводить демонстрации и митинги), неприкосновенность личности.

Эти уступки удовлетворили часть общества (прежде всего либералов) и вызвали в обществе взрыв надежд.

Что происходило в Минске 18/31 октября?



Толпа перед домом минского губернатора на площади Cвободы в октябре 1905 г. Изображение: wikipedia.org

Чтобы восстановить начало событий, процитируем воспоминания Павла Курлова «Гибель императорской России», которые он написал в эмиграции.

Около полудня мне донесли, что толпа с красными флагами — эмблемой анархии, не допускаемой даже республиканскими правительствами, с надписями «Долой самодержавие» двигается к губернаторскому дому. Вскоре она запрудила всю площадь, я вышел на балкон, и один из руководителей манифестации обратился ко мне с ходатайством принять депутацию, которая представит мне пожелания «свободного» народа. Я обратился к толпе, и, поздравив граждан с великой милостью Государя, высказал убеждение, что народ сумеет в такой торжественный день сохранить порядок. Одновременно я просил депутацию войти в мою квартиру.

Из мемуаров Павла Курлова «Гибель императорской России»

Уточним, что речь идет о здании по адресу: площадь Свободы, 7. Оно было построено еще в 1699-м как двухэтажная школа в составе комплекса иезуитского коллегиума. С конца XVIII века здесь был Дом губернатора — резиденция минских губернаторов. Позже здесь разместился Народный секретариат БНР, после него ЦИК БССР, Совнарком и другие государственные центральные учреждения. Теперь это гимназия-колледж при Академии музыки .

Депутацию встретили в подъезде дома казаки. Курлов объяснял в мемуарах, что «с момента вступления в Минск кавалерии, казармы которой были расположены в большом отдалении от центра, а во дворе губернаторского дома находилось прекрасное помещение и конюшни, дежурная кавалерийская часть занимала это помещение. Встревоженные криками толпы, казаки выбежали в подъезд дома по собственной инициативе».

Депутация потребовала у Курлова немедленно освободить всех политических и административных арестантов и вывести из Минска казаков. Губернатор объяснил, что последние подчиняются военному командованию, а вот заключенных согласился освободить.

После этого толпа отправилась к тюрьме, к Пищаловскому замку (теперь это следственный изолятор на улице Володарского).

Начальник военного караула предупредил, что он не имеет права подпустить ее к караулу ближе 50 шагов и что если манифестанты не подчинятся его законному требованию, он откроет огонь. Такое спокойное, но твердое заявление остановило толпу, которая, дождавшись у тюрьмы последовавшего через несколько минут освобождения административно арестованных, приветствовала их громкими криками и направилась вместе с ними к Минскому вокзалу.

Из мемуаров Павла Курлова «Гибель императорской России»

Речь идет о Виленском (или Либаво-Роменском) вокзале, который находился на месте современной станции Минск-Пассажирский. Одно из своих названий он получил от Либаво-Роменской железной дороги, которая связывала порты на Балтике с левобережной Украиной.

Как случился «Курловский расстрел»?



Эскиз к картине Исаака Давидовича «Курловский расстрел». 1939 год. Изображение: minsk-old-new.com

По разным подсчетам, на площади перед вокзалом собрались от 10 до 30 тысяч человек. Начался митинг, который в какой-то момент перерос в бойню: войска начали стрелять. По разным сведениям было убито от 50 до 80 человек, около 300 ранено. Общественность возложила вину на Курлова (отсюда название — «курловский расстрел»), поэтому губернатор был вынужден оправдываться.

В своих мемуарах он переложил ответственность на манифестантов, которые якобы спровоцировали военных.

Начальником караула был командир батальона, который оказался или малодушным, или незнакомым со своими обязанностями офицером и не предупредил демонстрантов о недопустимости близко подходить к караулу. Последними в нескольких шагах перед фронтом был поставлен стол, с которого ораторы начали произносить противоправительственные речи, позволяя себе оскорбительные для Государя Императора выражения.

Кто-то вырвал из рук начальника караула шашку и нацепил на нее красный флаг, а толпа стала отнимать у неподвижно стоявшего караула ружья. Этого солдаты не стерпели и без команды открыли беспорядочный ружейный огонь, к которому присоединились услышавшие выстрелы своих товарищей, стоявшие на мосту и дамбе части караула. Такой беспорядочной стрельбой объясняется значительное количество человеческих жертв убитыми и ранеными.

Из мемуаров Павла Курлова «Гибель императорской России»

Разумеется, сами военные перекладывали вину на стечение обстоятельств. В «Материалах к истории русской контрреволюции», которые вышли в 1908 году приводится следующие факты:

Ничего не зная о том, что в зале III класса разрешена сходка, и полагая, что присутствие толпы в здании вокзала, охраняемого войсками, не может быть допущено, [подполковник] Курганович приказал полуроте первой работы очистить от публики зал III класса, а 2 роте вытеснять толпу с площади, указав им, по его словам, действовать лишь штыками и прикладами.

Но — удивительное совпадение! — ружья первой и второй роты были заряжены боевыми патронами в присутствии начальства (об этом пишется в тех же «Материалах»). Поэтому в версию Курлова верится с трудом.

Скорее можно доверять историку Андрею Внучку, специалисту по началу ХХ века. Он писал , что власть готовилась к силовому варианту. В своей статье ссылается на дело под названием «Сведения о происходившей 18 октября 1905 г. демонстрации в г. Минске у вокзала Либаво-Роменской железной дороги и о столкновении между демонстрантами и войсками (31.12.1905 — 08.01.1906)», которое хранится в Национальном историческом архиве Беларуси в Минске.

Как пишет Внучек, еще до провозглашения манифеста 17 октября губернатор собрал совещание с представителями военного ведомства. Как утверждалось в протоколе, «начальник губернии (…) указал на то, что в случае уличных беспорядков в г. Минске необходимо их немедленно прекратить, хотя бы даже вооруженной силой».

— Совершенно очевидно, что власти готовились к силовому подавлению железнодорожной забастовки. Поэтому манифест Николая II о гражданских свободах застал их врасплох: они попросту не знали, что предпринять в такой ситуации. Как результат, собравшаяся 18 октября 1905 года на Привокзальной площади демонстрация (…) была расстреляна войсками, — пишет Внучек.

При этом историк не согласен с версией, озвученной Курловым.

— По другим источникам, в том числе по воспоминаниям очевидцев, стрельба началась уже после окончания митинга, когда люди стали расходиться. Эти сведения подтверждаются документально. Теле­грамма, подписанная председателем общего собрания минских присяжных доверенных И. Метлиным, на имя председателя Совета министров Российской империи графа С. Витте содержит данные обследования 51 убитого, имена которых стали известны. Из этого документа следовало, что абсолютное большинство пуль попало в спины и затылки жертв.

Какова роль «Курловского расстрела» в белорусской истории?



«Курловский расстрел на минском вокзале в 1905 году». Художник Михаил Филиппович (период создания 1928−1932 годы). Изображение: minsk-old-new.com

«Курловский расстрел» сыграл в белорусской истории ту же роль, что и «Кровавое воскресенье» в истории России. Для многих граждан произошла делигитимация власти.

В тот момент ни царское правительство, ни минский губернатор не понесли никакой ответственности за свои действия. Тогда, в 1905-м, минские железнодорожники объявили после «Курловского расстрела» всеобщую забастовку и потребовали отправить в отставку Курлова и руководителей полиции, а также удалить из города казаков. Но ни одно из требований так и не было выполнено.

Но вере консервативного общества в «доброго царя» и «справедливую власть» был нанесен решительный удар. Да, монархия устояла, случился и кратковременный патриотический подъем во время начала Первой мировой войны. Но в 1917-м, спустя 12 лет, монархия рухнула буквально за неделю.

Эта революция погубила и карьеру Курлова.

В июле 1906-го его отозвали в Петербург. Бывший губернатор возглавлял департамент полиции, являлся фактическим руководителем МВД, являлся одним из сподвижников премьер-министра Петра Столыпина. После убийства реформатора (1911) Курлова обвинили в том, что он не смог предотвратить это, и отправили в отставку.

Вернулся в МВД в 1916-м, но в первые дни Февральской революции его арестовали и держали в Петропавловской крепости. С октября 1917 года находился под домашним арестом. В августе 1918 года с помощью друзей уехал в эмиграцию, где написал воспоминания «Гибель императорской России». Умер в 1923-м в Германии.

Как почтили память погибших людей?



Памятник жертвам «Курловского расстрела». Публикация историка Антона Денисова. Фото: minsk-old-new.com

В 1928 году на площади перед железнодорожным вокзалом был установлен памятник жертвам Курловского расстрела, выполненный из черного мрамора. Он не пережил войну, а после победы его так и не восстановили.

Теперь на Привокзальной площади нет памятника или мемориальной доски, связанной с трагедией. Зато в честь Ивана Пулихова, который в 1906-м совершил покушение на Курлова, в Минске названа улица. Также на одном из домов этой улицы есть мемориальная доска в честь Пулихова.



Фото: TUT.BY

Впрочем, тема Курловского расстрела отражена в метро «Площадь Ленина». В вестибюле (выход в сторону вокзала) можно увидеть штыки, тень от рабочих, которых расстреливали, падает на брусчатку, а также текст, который теперь подсвечен. Авторы памятника — скульптор Анатолий Аникейчик, архитекторы Юрий Градов и Леонид Левин.