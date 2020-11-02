Трагично и нелепо. Три истории про смерть знаменитых людей, оказавшиеся мифами

Источник материала: Tut.by

31 октября 1926 года умер, пожалуй, самый известный в мире иллюзионист — Гарри Гудини. Ходит легенда, что погиб он во время исполнения своего фирменного трюка — не смог распутаться под водой. Однако в реальности смерть фокусника была еще более трагичной и нелепой. Рассказываем три истории о смерти знаменитых людей, которые оказались не более чем мифами.



Гарри Гудини, Иван Крылов, Дейл Карнеги. Изображение: коллаж aif.by

Гарри Гудини: не умер во время трюка

В начале века американский иллюзионист Гудини был мировой суперзвездой. Его трюк 1903-го стал сенсацией. На шею Гудини надели металлический шар весом 30 килограммов, заковали иллюзиониста в наручники и кандалы и сбросили в Темзу. Уже через несколько минут Гудини всплыл полностью свободным от оков.

С гастролями он доезжал и до России – в 1903 году в Москве в саду Эрмитаж Гудини высвобождался из арестантской кареты, а в свой следующий приезд в 1908-м показывал самоосвобождение из камер смертников в Бутырской тюрьме и Петропавловской крепости.



Гарри Гудини с матерью и женой. Фото: wikipedia.org

Трюки с распутыванием и высвобождением были его фирменным приемом. Возможно, из этого и родился миф, что иллюзионист не справился с путами и утонул. Но умер Гудини из-за нелепой случайности.

На гастролях в Монреале в гримерку к Гудини зашли поклонники. Один из них, Гордон Уайтхед, занимался боксом и даже был чемпионом колледжа. Именно он спросил иллюзиониста, может ли тот выдержать пару сильных ударов в живот и ничего не почувствовать?

Гудини в свои 52 года был в отличной физической форме и славился стальным прессом. Он ответил «да», и студент без предупреждения несколько раз ударил его в живот. Иллюзионист остановил его: сказал, что должен подготовиться. Напряг пресс и теперь уже спокойно позволил боксеру ударить и почувствовать силу его мышц. Студенты ушли, а уже на следующий день у Гудини заболел живот, но он игнорировал недомогание и не обращался к врачам. Пока не упал прямо на сцене. Оказалось, удары студента вызвали разрыв аппендикса, и у иллюзиониста начался перитонит. Антибиотики тогда еще не изобрели, поэтому врачи не смогли помочь Гудини. Похоронили его в коробе, который он использовал в трюках.

Иван Крылов: не умер от обжорства



Иван Крылов. Портрет работы К. Брюллова, 1839 год. Изображение: wikipedia.org

Баснописец Иван Крылов при жизни действительно любил поесть. Видимо, настолько, что до сих пор в ходу миф о том, что он умер от обжорства. Якобы он так объелся блинов (по другой версии — рябчиков), что получил заворот кишок.

Говорят, прародителем мифа был великий князь Николай Романов, который, узнав о смерти баснописца, просто предположил, что всему виной неумеренность Крылова в еде. Но версия быстро превратилась в легенду.

Крылов при жизни мог съесть сотню устриц, целого поросенка или гуся с грибами. В Английском клубе, главном дворянском ресторане тех лет, за ним было закреплено отдельное место. Когда баснописца ждали на обед, повара готовили в 2-3 раза больше еды, чем обычно. Однажды в гостях у своего друга, председателя Академии художеств Алексея Оленина, он съел 30 блинов «толщиной с палец», щедро смазав их икрой. Возможно, именно из этой истории растут ноги у мифа о его смерти.

Однако умер он вовсе не от обжорства. Хотя неумеренность в еде, скорее всего, и подорвала его здоровье, баснописец, не слишком на него жалуясь, дожил до 75 лет. И умер от стремительно развившейся на фоне простуды двусторонней пневмонии.

Дэйл Карнеги: не совершал суицид



Дейл Карнеги. Фото: wikipedia.org

Еще один расхожий миф: автор книги «Как завоевать друзей и оказывать влияние на людей», психолог и мотиватор Дэйл Карнеги в старости страдал от одиночества и покончил с собой.

Карнеги при жизни называли «продавцом счастья». Детство его было трудным. Родился в бедной семье, донашивал вещи за старшим братом, стыдился низкого достатка. Но когда он открыл в себе талант красноречия и начал оттачивать его в школьном дискуссионном клубе, уверенности в себе прибавилось. Чтобы накопить денег и открыть свою школу ораторского мастерства, он устроился агентом по продаже сала и бекона. Питался в самых дешевых столовых и снимал заселенную тараканами комнатушку. Скопив нужную сумму, он открыл свою школу риторики, начал ездить по стране с лекциями и рассказывать, как выстраивать отношения с окружающими. Внезапно они оказались невероятно востребованными: до Карнеги никто не учил людей навыкам эффективного общения. А в 1926 году вышла его первая книга — та самая «Как завоевать друзей и оказывать влияние на людей». Миллионными тиражами она разошлась по всему миру.

Карнеги выпустил еще несколько книг, основал свой «Институт эффективного ораторского искусства и человеческих отношений» и стал миллионером.

Мотиватор, который учил других выстраивать отношения с людьми, был дважды женат. Развод с первой супругой Карнеги даже пытался скрыть, так как боялся, что он повлияет на продажи его книги.

Со второй женой он не развелся, но незадолго до смерти Карнеги они разъехались. Возможно, это был действительно разрыв. Но есть еще одно возможное объяснение. Карнеги диагностировали лимфому Ходжкина (рак лимфатической системы). В те годы заболевание было малоизученным, была версия, что оно может быть заразным. Так что недуг Карнеги и мог быть причиной его смерти в одиночестве. Но это не был суицид: жизнь «продавца счастья» забрала та самая лимфома. Никаких доказательств версии о самоубийстве Карнеги с тех пор так и не появилось.

Зато покончил с собой Ирвин Тресслер, автор книги «Как терять друзей и отталкивать людей» — пародии на труд Карнеги. Возможно, двух авторов просто перепутали.