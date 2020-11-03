Вышел на свободу поэт Дмитрий Строцев

Источник материала: Tut.by

Известный белорусский поэт Дмитрий Строцев вышел на свободу в Жодино. Он отсидел 13 суток. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщили его родные.



Дмитрий Строцев. Фото: Кристина Урсуляк, страница Дмитрия Строцева в facebook.com

— Папа едет домой! Огромная всем благодарность за поддержку и помощь! Приключения нашей семьи и всего белорусского народа, к сожалению, на этом не еще завершаются, но каждый повод к радости хочется разделить и прожить со всеми! Спасибо! — написала его дочь.

Дмитрий Строцев исчез утром 21 октября.

— Мы с Димкой расстались недалеко от дома примерно в 11. После этого с ним никому не удалось связаться. По работе ни с кем сегодня на связь не вышел. Все телефоны молчат, в Сети нет… Заявление подали. Ждем, — написала его жена Анна.

Вечером 21 октября его дочь сообщила, что фамилия Строцева появилась в списке задержанных Центра изоляции правонарушителей на Окрестина.

Как сообщила один из руководителей Белорусского ПЭН-центра Татьяна Недбай, 22 октября Строцев был осужден на 13 суток.

Строцев неоднократно участвовал в акциях протеста, которые проходят после выборов, и активно выражал свою гражданскую позицию.

Дмитрий Строцев — один из лучших русскоязычных поэтов Беларуси. Автор книг «38», «Виноград», «Лишние сутки», «Остров Це», «Бутылки света», «Газета» и «Шаг».