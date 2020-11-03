ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Вышел на свободу поэт Дмитрий Строцев

03.11.2020 12:13 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Известный белорусский поэт Дмитрий Строцев вышел на свободу в Жодино. Он отсидел 13 суток. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщили его родные.


Дмитрий Строцев. Фото: Кристина Урсуляк, страница Дмитрия Строцева в facebook.com

— Папа едет домой! Огромная всем благодарность за поддержку и помощь! Приключения нашей семьи и всего белорусского народа, к сожалению, на этом не еще завершаются, но каждый повод к радости хочется разделить и прожить со всеми! Спасибо! — написала его дочь.

Дмитрий Строцев исчез утром 21 октября.

— Мы с Димкой расстались недалеко от дома примерно в 11. После этого с ним никому не удалось связаться. По работе ни с кем сегодня на связь не вышел. Все телефоны молчат, в Сети нет… Заявление подали. Ждем, — написала его жена Анна.

Вечером 21 октября его дочь сообщила, что фамилия Строцева появилась в списке задержанных Центра изоляции правонарушителей на Окрестина.

Как сообщила один из руководителей Белорусского ПЭН-центра Татьяна Недбай, 22 октября Строцев был осужден на 13 суток.

Строцев неоднократно участвовал в акциях протеста, которые проходят после выборов, и активно выражал свою гражданскую позицию.

Дмитрий Строцев — один из лучших русскоязычных поэтов Беларуси. Автор книг «38», «Виноград», «Лишние сутки», «Остров Це», «Бутылки света», «Газета» и «Шаг».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Известный белорусский поэт Дмитрий Строцев вышел на свободу в Жодино. Он отсидел 13 суток.
 
Новости дня
Новости культуры
 
Задержана актриса Алеся Клочко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Культуры

Свежие газеты

02.11.2020
Mir24.TV Belarus
03.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Культуры)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика