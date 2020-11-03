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Прах умершего в Казахстане классика белорусской литературы перезахоронили в Минске

03.11.2020 16:37 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Прах классика белорусской литературы Змитрока Бядули был перезахоронен в Минске на Восточном кладбище. Как прошла церемония, смотрите в нашем фоторепортаже.


Змитрок Бедуля (настоящее имя Самуил Плавник) известен как автор романа «Язеп Крушинский», повести «Соловей», а также поэм, басен и рассказов. Он умер в 1941 году по дороге в эвакуацию, недалеко от города Уральска в Казахстане.


Об обстоятельствах его смерти автору этого текста четыре года назад рассказывал непосредственный свидетель событий. Речь о Гарольде Вольском, родном дяде легендарного музыканта Лявона Вольского.


— Нейкі час жылі ў Саратаўскай вобласці, а потым сем'і пісьменнікаў было вырашана эвакуіраваць у Алма-Ату. Бруд быў такі, што вазы да вакзала цягнулі на сабе. Дабраліся да станцыі, пагрузіліся і паехалі. Страшэнна хацелася есці. Таму там, дзе спыняліся, мянялі якія заўгодна рэчы на хлеб. Аднойчы спыніліся на станцыі Семіглавы Арол, што ў 12 кіламетрах ад Уральска.


Абмен ужо заканчваўся, калі цягнік даў гудок. Змітрок Бядуля захваляўваўся, што цягнік паездзе без яго, і пабег. Мы за ім. Паспелі. А Бядуля любіў пальцамі скручваць махорку, з-за чаго яна станавілася пузатай. Я ўвесь час звяртаў на тое ўвагу, бо паліў сам. Бядуля скруціў яе, зацягнуўся некалькі разоў - і яму стала дрэнна. Марыя Ісакаўна, яго жонка, папрасіла: «Гарык, падтрымай». Я падбег, праціснуўся, падтрымаў. Бядуля пачаў задыхацца. І заціх. На маіх руках ён і памёр. Таму мы выгрузіліся ва Уральску, дзе Бядулю і пахавалі, — рассказывал Гарольд Вольский.


Похороны Бедули организовали сотрудники БДТ-2 (теперь Национальный драматический театр имени Якуба Коласа, который работает в Витебске). Тогда этот коллектив находился в Уральске в эвакуации.


Родственники Бедули шесть раз пытались перевести останки Бедули в Беларусь. Это удалось лишь в этом году, когда за дело взялся Александр Сапега, руководитель Ассоциации белорусов Швейцарии.


В январе 2020-го он получил разрешение на эксгумацию и вывоз тела. В конце февраля прах классика белорусской литературы Минск">привезли в Минск. Сапеге организационно и финансово помогли Министерство иностранных дел Беларуси, почетный консул и посольство Беларуси в Швейцарии.


— У якасці апошняга прытулку аўтара «Салаўя» разглядаліся Вайсковыя могілкі, дзе пахаванні Якуба Коласа і Янкі Купалы, альбо Усходнія, дзе пахаваны Уладзімір Караткевіч, Васіль Быкаў ды іншыя класікі. Высветлілася, што на Вайсковых могілках новае пахаванне зрабіць складана, яны невялікія, і там проста не аказалася годнага месца. Таму пачалі пільней разглядаць варыянт з Усходнімі могілкамі. [У выніку было] выдзелена месца на 26-м участку, гэта якраз злева ад цэнтральнага ўваходу, дзе магілы выбітных асоб, — рассказывал «Звязде» директор музея истории белорусской литературы Михаил Рыбаков.


С 11 до 13 часов состоялось прощание со Змитраком Бедулей в «Белорусской хатке» по улице Рабкоровской. Это культурно-просветительный клуб белорусской художественной интеллигенции, который существовал в Минске в 1916—1920-х годах.


Кроме того, это единственное сохранившееся место в Минске, непосредственно связанное с именем Максима Богдановича. Здесь он жил с октября 1916-го по февраль 1917-го. Среди его соседей был как раз Змитрок Бедуля. С 1991 года «Белорусская хатка» является филиалом Литературного музея Максима Богдановича (теперь Музея истории белорусской литературы).


В 14 часов началась торжественная церемония на Восточном кладбище. По словам Михаила Рыбакова, пока на могиле будет установлен крест. Позже будет объявлен конкурс на памятник писателю.



 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Прах классика белорусской литературы Змитрока Бядули был перезахоронен в Минске на Восточном кладбище.
 
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