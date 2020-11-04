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Умер сыгравший в фильмах про Анжелику актер Клод Жиро

04.11.2020 06:11 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Французский актер Клод Жиро, известный по роли маркиза Филиппа де Плесси-Белльеэ в серии фильмов про Анжелику, умер в возрасте 84 лет. Об этом во вторник сообщила газета La Montagne.


Скриншот из фильма "Анжелика, маркиза ангелов"

Причины смерти издание не называет. Жиро родился в 1936 году в коммуне Шамальес, которая расположена на юге центральной части Франции. Дебютировал в кино в 1958 году в фильме «Обманщики», где одну из ролей также сыграл Жан-Поль Бельмондо.

Помимо роли одного из мужей героини Анжелики, Жиро известен зрителю по комедии «Приключение раввина Якова» (1973) с Луи де Фюнесом, а также по мини-сериалу «Проклятые короли» (1972).

Во Франции он был известен как актер озвучивания таких голливудских звезд, как Роберт Рэдфорд, Томми Ли Джонс, Дональд Сазерленд, Хариссон Форд и других.

 
 
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Помимо роли одного из мужей героини Анжелики, Жиро известен зрителю по комедии «Приключение раввина Якова» (1973) с Луи де Фюнесом, а также по мини-сериалу «Проклятые...
 
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