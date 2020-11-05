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«Белпочта» выпустила марку в честь крутого белорусского художника. На церемонию пришел Макей
05.11.2020 18:17 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В «Почтовом салоне» «Белпочты» состоялась церемония гашения почтовой марки, выпущенной к 150-летию художника Фердинанда Рущица. В церемонии принял участие министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей,
Фердинанд Рущиц — знаменитый живописец, график, театральный художник, педагог, еще при жизни получивший известность на территории современных Беларуси, Литвы, Польши, России. В календаре памятных дат ЮНЕСКО на 2020 год есть и 150-летие со дня его рождения. Такое упоминание почетно и говорит о международном признании.
Владимир Макей принял участие в гашении марки как председатель Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО.
Подробнее почитать о биографии Фердинанда Рущица можно в
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В «Почтовом салоне» «Белпочты» состоялась церемония гашения почтовой марки, выпущенной к 150-летию художника Фердинанда Рущица. В церемонии принял участие министр...
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