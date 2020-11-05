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«Белпочта» выпустила марку в честь крутого белорусского художника. На церемонию пришел Макей

05.11.2020 18:17 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В «Почтовом салоне» «Белпочты» состоялась церемония гашения почтовой марки, выпущенной к 150-летию художника Фердинанда Рущица. В церемонии принял участие министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, сообщается на сайте МИД.


Фото: mfa.gov.by

Фердинанд Рущиц — знаменитый живописец, график, театральный художник, педагог, еще при жизни получивший известность на территории современных Беларуси, Литвы, Польши, России. В календаре памятных дат ЮНЕСКО на 2020 год есть и 150-летие со дня его рождения. Такое упоминание почетно и говорит о международном признании.

Владимир Макей принял участие в гашении марки как председатель Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО.


«Земля», самая известная картина Фердинанда Рущица, 1898 год. Национальный музей в Варшаве

Подробнее почитать о биографии Фердинанда Рущица можно в нашем материале.

 
 
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В «Почтовом салоне» «Белпочты» состоялась церемония гашения почтовой марки, выпущенной к 150-летию художника Фердинанда Рущица. В церемонии принял участие министр...
 
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