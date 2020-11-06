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В Гродно начали проводить необычные иммерсивные экскурсии. Рассказываем, что это такое

06.11.2020 13:19 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродно начали проводить экскурсии по городу в необычном иммерсивном формате — то есть театрализованные прогулки. Притом, как говорят организаторы, такие экскурсии больше рассчитаны на самих горожан, а не на туристов. Хотя и приезжим, конечно, будет интересно. TUT.BY отправился на такую экскурсию и посмотрел на Гродно с другой стороны.


Организаторы экскурсий — гродненская туристическая компания «Центр глобального туризма». Ее представители рассказывают, что когда-то увидели, как в Украине проводят иммерсивные, то есть театрализованные, экскурсии и загорелись перенести данный опыт в Гродно.

Подобные прогулки по городу распространены также в странах Европы и в России. Например, в Москве так можно погрузиться в мистический, а иногда и сумбурный, мир классика русской литературы писателя Николая Гоголя.


Похожие экскурсии проводят и в Киеве, и во Львове. Например, здесь проходят арт-представления с фонарщиком Фолеро. Данный персонаж также «живет» и в других городах мира. Например, с ним можно прогуляться по улицам Парижа, Лондона, Берлина или Барселоны.

В Гродно же решили рассказать о легендах и мифах, которых, как и в других старинных городах, здесь в избытке.

 — Экскурсию мы готовили около четырех месяцев, собирая различные истории в архивах, читали книги наших историков и краеведов. Выбирали самые интересные легенды и мифы. Уже потом на них накладывали маршрут. В итоге появилась арт-экскурсия, которая будет интересна взрослым и детям от 10 лет, — говорят организаторы.


Конечно, экскурсии проводятся с оглядкой на современные условия. Например, участникам выдают специальные аудиогиды, а взаимодействие с гидами, а вернее, сказочными персонажами, сведено к минимуму.

Также перед экскурсией составляется список пришедших, а маршрут согласуется с горисполкомом, чтобы нечаянно «не попасть в автозак», выйдя группой в город.


Первая иммерсивная экскурсия в Гродно посвящена мифам и легендам. Организаторы обещают и другие темы. Например, в планах — хоррор-экскурсия и новогодняя обзорная.


 — Наши экскурсии будут интересны горожанам, которые хотят взглянуть на свой город по-другому, прогуляться по улицам, по которым они ходят каждый день, но увидеть в них что-то необычное: то, что скрыто, таинственно и, конечно, очень интересно. Мы говорим об истории города не историческим языком, а через призму тайн и легенд, — говорят организаторы экскурсии.


Такие мистические прогулки будут проводить в городе каждую неделю.














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Теги: Гродно
 
 
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В Гродно начали проводить экскурсии по городу в необычном иммерсивном формате. То есть театрализованные прогулки для всех желающих. Притом, как говорят...
 
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