Умер Михаил Жванецкий: вспоминаем, что он говорил и о чем молчал

Источник материала: Sputnik Беларусь

Сатирик Михаил Жванецкий умер в возрасте 86 лет.

"Артистам нужно иметь мужество вовремя уйти со сцены. У Жванецкого это мужество есть – вовремя уйти со сцены, не тянуть. Он реалист и сказал, что не надо выходить на сцену. Стареть нужно дома", – сказал 7 октября представитель артиста Олег Сташкевич, заявляя о том, что сатирик принял решение уйти со сцены.

Видимо, Михаил Михайлович предчувствовал...

Между Одессой и Москвой

Михаил Жванецкий родился и прожил в Одессе первые 30 лет своей жизни. Окончил Одесский институт инженеров морского флота, работал сначала в порту механиком, а затем инженером на заводе "Продмаш". Как позже оценил этот период сатирик:

"Восемь лет погрузки-выгрузки, разъездов на автопогрузчике, сидения в пароходе, в трюме, в угле, когда видны только глаза и зубы. Там я мужал…"

Здесь же в порту трудился на автопогрузчике друг и соратник по самодеятельности Виктор Ильченко. В свободное от работы время Михаил Жванецкий читал со сцены тексты собственного сочинения.

© Sputnik / Борис Кауфман Писатель-сатирик Михаил Михайлович Жванецкий в 1989 году

Рассмешить Райкина

Эти тексты он показал Аркадию Райкину, который приехал на гастроли в Одессу с Ленинградским театром миниатюр. Райкина впечатлило творчество одесского механика и, выдержав паузу в год, он предложил Жванецкому должность заведующего литературной частью своего театра. В 1964 году Михаил Жванецкий переехал в Ленинград.

Так в репертуаре театра Аркадия Райкина появились легендарные миниатюры "Авас" ("Меня Николай Степанович, а вас?"), Дефицит ("Пусть будет все! Но пусть чего-то не хватает!") и другие.

В 1970-е на некоторое время вернулся в Одессу, выступал в местной филармонии. Затем опять Москва, театр "Эрмитаж" и популярность. В 1988-м у Жванецкого уже собственный театр.

© Photo : Fotobank.ru / Гневашев Игорь Михаил Жванецкий, 1987 год

Постперестроечные годы были непростыми. Как шутил сам Жванецкий:

"Мы живем в такое время, когда имеет хождение рубль, имеет хождение доллар. Не имеет хождения мясо, масло и мука".

В новом веке Жванецкий продолжал писать, гастролировать и по-прежнему очень точно реагировать на происходящее — с 2002 года он делился своими наблюдениями о происходящем со зрителями телеканала "Россия" в ежемесячной программе "Дежурный по стране".

Грустный юмор

Юмор по Жванецкому — "это редкое состояние талантливого человека и талантливого времени, когда ты весел и умен одновременно. И ты весело открываешь законы, по которым ходят люди". Но в основе этой "веселости" чаще всего лежит грусть, порой даже безнадега. Необходимость и умение переработать и пережить эти неприятные эмоции и рождает его фирменные универсальные законы.

Каждый раз, когда в новом веке на постсоветском пространстве случались кризисы, журналисты шли к Жванецкому за комментарием. Сатирик был убежден: шли именно за оптимистичными словами. "Оптимистов-то не осталось, только я", — иронизировал Михаил Михайлович.

© Sputnik / Антон Денисов "Дежурный по стране" Михаил Жванецкий

Впрочем, были темы, на которые Михаил Жванецкий не был готов рассуждать публично. Его по-прежнему тепло встречали в родной Одессе, и в Киеве, и в Москве. Он видел, по его признанию, "жуткую трагедию" и не мог понять происходящего.

И вот изменение общественных настроений в России оценил. В свойственной ему ироничной манере вынес приговор — грядет новое подполье, такое привычное для "нашего" человека:

"Кончились волнения, беготня, снова на кухне, снова намеки, снова главное управление культуры и повышенные… Красота! Тот, кто нас снова загоняет в подполье, не подозревает, с какими профессионалами имеет дело. Сказанное оттуда по всем законам акустики в 10 раз сильнее и громче, и лозунг руководства — "Работать завтра лучше, чем сегодня", — в подполье толкуют однозначно: сегодня работать смысла не имеет".

© Sputnik / Владимир Песня Народный артист РФ, писатель-сатирик Михаил Жванецкий на авторском вечере

Жванецкий в марте текущего года отметил свой 86-й день рождения. Сатирик являлся народным артистом России, лауреатом премии президента РФ, кавалером Ордена Дружбы, а также обладателем ряда других наград.