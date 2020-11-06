Источник материала: Tut.by

В Гродненском зоопарке родилась львица, которую назвали Джина. Она появился на свет еще 24 сентября, но сотрудники зоопарка сообщили эту новость на сайте только теперь.

Видео: Гродненский зоопарк

Львица Персея хорошо заботилась о новорожденной, через 10 дней ее пришлось отнять у матери. Специалисты полагают, что у львицы пропало молоко и она перестала кормить своего детёныша.

Львица сильно ослабла, поэтому за ней потребовался тщательный уход: кормление каждые три часа, массаж, уколы витаминов и укрепляющих препаратов. Поэтому из зоопарка она вынужденно переехал домой к ветеринарному врачу Елене Комарец. Через две недели заботу о малышке взяла на себя управляющая отделением «Хищные животные» Светлана Репницкая.

Когда львице исполнился 1 месяц и 10 дней, она вернулась в зоопарк и теперь живёт в ветеринарном корпусе.

На сегодняшний день рацион малышки состоит из козьего молока и творога, который сотрудники зоопарка делают для нее сами. Постепенно маленькая хищница привыкает и к мясу.