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В Гродненском зоопарке родилась львица

06.11.2020 16:09 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродненском зоопарке родилась львица, которую назвали Джина. Она появился на свет еще 24 сентября, но сотрудники зоопарка сообщили эту новость на сайте только теперь.

Видео: Гродненский зоопарк

Львица Персея хорошо заботилась о новорожденной, через 10 дней ее пришлось отнять у матери. Специалисты полагают, что у львицы пропало молоко и она перестала кормить своего детёныша.

Львица сильно ослабла, поэтому за ней потребовался тщательный уход: кормление каждые три часа, массаж, уколы витаминов и укрепляющих препаратов. Поэтому из зоопарка она вынужденно переехал домой к ветеринарному врачу Елене Комарец. Через две недели заботу о малышке взяла на себя управляющая отделением «Хищные животные» Светлана Репницкая.

Когда львице исполнился 1 месяц и 10 дней, она вернулась в зоопарк и теперь живёт в ветеринарном корпусе.

На сегодняшний день рацион малышки состоит из козьего молока и творога, который сотрудники зоопарка делают для нее сами. Постепенно маленькая хищница привыкает и к мясу.

 
Теги: Новости
 
 
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В Гродненском зоопарке родилась львица, которую назвали Джина. Она появился на свет еще 24 сентября, но сотрудники зоопарка сообщили эту новость на сайте только...
 
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