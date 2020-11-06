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В Гродненском зоопарке родилась львица
06.11.2020 16:09 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гродненском зоопарке родилась львица, которую назвали Джина. Она появился на свет еще 24 сентября, но сотрудники зоопарка
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Львица Персея хорошо заботилась о новорожденной, через 10 дней ее пришлось отнять у матери. Специалисты полагают, что у львицы пропало молоко и она перестала кормить своего детёныша.
Львица сильно ослабла, поэтому за ней потребовался тщательный уход: кормление каждые три часа, массаж, уколы витаминов и укрепляющих препаратов. Поэтому из зоопарка она вынужденно переехал домой к ветеринарному врачу Елене Комарец. Через две недели заботу о малышке взяла на себя управляющая отделением «Хищные животные» Светлана Репницкая.
Когда львице исполнился 1 месяц и 10 дней, она вернулась в зоопарк и теперь живёт в ветеринарном корпусе.
На сегодняшний день рацион малышки состоит из козьего молока и творога, который сотрудники зоопарка делают для нее сами. Постепенно маленькая хищница привыкает и к мясу.
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В Гродненском зоопарке родилась львица, которую назвали Джина. Она появился на свет еще 24 сентября, но сотрудники зоопарка сообщили эту новость на сайте только...
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