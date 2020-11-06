ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Умер Михаил Жванецкий

06.11.2020 16:09 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Умер сатирик Михаил Жванецкий, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя артиста. Жванецкому было 86 лет.


«Я могу только подтвердить: он умер», — сказал представитель писателя Олег Сташкевич.

Михаил Жванецкий родился 6 марта 1934 года в Одессе. Является народным артистом Украины и России, а также лауреатом премии президента России. Исполнял собственные миниатюры и монологи.

Писать Жванецкий стал в студенческие годы, тогда же организовал свой собственный театр миниатюр «Парнас-2». Потом работал в театре Аркадия Райкина, написал более трехсот миниатюр и монологов (в том числе для Виктора Ильченко и Романа Карцева). В 1970 году Жванецкий ушел из театра и стал исполнять свои произведения сам. Позже он создал в Москве свой театр миниатюр, где и трудился до конца жизни. Михаил Жванецкий — автор десятков книг (в том числе собрание произведений Жванецкого в пяти томах — «XXI век»), спектаклей и сотни миниатюр для театра и ТВ.

Гений, который не мог заработать на трамвайный билет и найти счастье в личной жизни. О Михаиле Жванецком

В начале октября Жванецкий объявил, что уходит со сцены. Тогда его представитель пояснил, что решение принято из-за возраста.

— Артистам нужно иметь мужество вовремя уйти со сцены. У Жванецкого это мужество есть — вовремя уйти со сцены, не тянуть, — сказал тогда Сташкевич.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жванецкому было 86 лет.
 
Новости дня
Новости культуры
 
Более 500 представителей культуры потребовали восстановить уволенных звезд Оперного
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Культуры

Свежие газеты

05.11.2020
Mir24.TV Belarus
06.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Культуры)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика