Умер Михаил Жванецкий

Источник материала: Tut.by

Умер сатирик Михаил Жванецкий, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя артиста. Жванецкому было 86 лет.





«Я могу только подтвердить: он умер», — сказал представитель писателя Олег Сташкевич.

Михаил Жванецкий родился 6 марта 1934 года в Одессе. Является народным артистом Украины и России, а также лауреатом премии президента России. Исполнял собственные миниатюры и монологи.

Писать Жванецкий стал в студенческие годы, тогда же организовал свой собственный театр миниатюр «Парнас-2». Потом работал в театре Аркадия Райкина, написал более трехсот миниатюр и монологов (в том числе для Виктора Ильченко и Романа Карцева). В 1970 году Жванецкий ушел из театра и стал исполнять свои произведения сам. Позже он создал в Москве свой театр миниатюр, где и трудился до конца жизни. Михаил Жванецкий — автор десятков книг (в том числе собрание произведений Жванецкого в пяти томах — «XXI век»), спектаклей и сотни миниатюр для театра и ТВ.

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В начале октября Жванецкий объявил , что уходит со сцены. Тогда его представитель пояснил, что решение принято из-за возраста.

— Артистам нужно иметь мужество вовремя уйти со сцены. У Жванецкого это мужество есть — вовремя уйти со сцены, не тянуть, — сказал тогда Сташкевич.