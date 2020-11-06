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Представитель Жванецкого назвал причины смерти артиста
07.11.2020 09:03 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 ноя – Sputnik. Представитель популярного российского писателя-сатирика Михаила Жванецкого Олег Сташкевич назвал основные причины его смерти, об этом сообщил российский региональный телеканал "360".
"Возраст, болезни, никакой другой причины нет. Неизвестно, когда будут похороны", - сказал Сташкевич.
© Sputnik / Владимир Песня
О
Жванецкий в марте текущего года отметил свой 86-й день рождения. Сатирик являлся народным артистом России, лауреатом премии президента РФ, кавалером Ордена Дружбы, а также обладателем ряда других наград. Он должен был выступить 15 марта в концертном зале "Минск", однако концерт по состоянию здоровья артиста
7 октября Михаил Жванецкий
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Известный российский писатель-сатирик всего месяц назад объявил о том, что решил прекратить выступления на сцене.
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