Представитель Жванецкого назвал причины смерти артиста

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 ноя – Sputnik. Представитель популярного российского писателя-сатирика Михаила Жванецкого Олег Сташкевич назвал основные причины его смерти, об этом сообщил российский региональный телеканал "360".

"Возраст, болезни, никакой другой причины нет. Неизвестно, когда будут похороны", - сказал Сташкевич.

О смерти Жванецкого стало известно в пятницу 6 ноября. Ему было 86 лет. Соболезнования уже выразили сотни артистов, первой о кончине писателя сообщила Алла Пугачева, назвав это невосполнимой утратой. Журналист Владимир Познер назвал Михаила Михайловича очень близким человеком. Худрук киножурнала "Ералаш" Борис Грачевский назвал его не просто сатириком, а великим русским писателем и "королем юмора", равных которому нет.

Жванецкий в марте текущего года отметил свой 86-й день рождения. Сатирик являлся народным артистом России, лауреатом премии президента РФ, кавалером Ордена Дружбы, а также обладателем ряда других наград. Он должен был выступить 15 марта в концертном зале "Минск", однако концерт по состоянию здоровья артиста отменили .

7 октября Михаил Жванецкий заявил, что заканчивает карьеру — как на сцене, так и на телевидении. Он объяснил это своим возрастом и рассказал, что остаток жизни хочет провести дома.

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