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Друзья сообщают о задержании музыканта Павла Аракеляна

07.11.2020 21:21 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске задержан музыкант Павел Аракелян, об этом сообщают в фейсбуке его друзья.


Участник группы «Крамбамбуля», по данным «Радыё Свабода», был задержан после концерта во дворе на улице Есенина в Минске. Неизвестные посадили музыканта в микроавтобус и увезли. Павел Аракелян, сообщает издание, находится в Московском РУВД.

Напомним, за последние дни было задержано сразу несколько музыкантов.

4 ноября на своих рабочих местах в Белгосфилармонии были задержаны артист камерного хора Денис Иванов и виолончелист Александр Сердюков. Вечером в этот же день во дворе обувного магазина «Луч» на Тимирязева были задержаны барабанщики группы «Требуем разойтись», в других микрорайонах — музыканты Никита Каменецкий и Тимотэ Суладзе.

Вечером 3 ноября были задержаны музыканты Иван Артимович (группа Vuraj), Андрей Алексеенко (TonqiXod), Филипп Петченко (Dee Tree).

29 октября возле своей работы была задержана Галина Казимировская, дирижер хора Concordia, жена певца Змитера Войтюшкевича. 2 ноября ее дважды оштрафовали на 30 базовых величин (1620 рублей) за участие в несанкционированных акциях протеста, после чего женщина вышла на свободу.

 
Теги: Минск
 
 
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