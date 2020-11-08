«Заступился за женщину». Как задержали экс-ведущего «Калыханки»

Источник материала: Tut.by

Знаменитый белорусский актер Александр Жданович, известный тысячам белорусов как Маляваныч из передачи «Калыханка», был задержан сегодня в Минске. Об этом TUT.BY сообщили его друзья.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Как рассказал нам очевидец события Даниил, Александра Ждановича задержали около 12.30 на проспекте Победителей.

Александр и Даниил вместе шли по тротуару.

— В районе «Галереи» стояло около 15 бусов. Непосредственно на тротуаре стояли омоновцы. Увидев их, Жданович достал из сумки деревянный крест, стал осенять их крестным знамением и молиться. Мы уже прошли всех омоновцев, когда увидели, что один из них громко кричал на женщину, вел себя по-хамски. Александр подошел к нему с крестом и вежливо попросил не кричать. После этих слов тот омоновец отдал приказ двум другим — те заломали актеру руки и унесли в автобус.

Через полтора часа, около 14.00, Жданович позвонил другу и сообщил, что находится в здании Партизанского РУВД. Он добавил, что его не били и относились нормально. После этого положил трубку и больше не отвечал на звонки.

Символично, что сегодня, 8 ноября, исполняется пять лет со дня смерти супруги Александра.

Как сообщили TUT.BY коллеги актера по Горьковскому театру, по состоянию на вечер Жданович продолжал находиться в здании Партизанского РУВД города Минска. Ему передали теплые вещи.

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