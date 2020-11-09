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Умер выдающийся хоровой дирижер и народный артист Беларуси Михаил Дриневский
10.11.2020 06:11 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Вечером 9 ноября ушел из жизни выдающийся хоровой дирижер, народный артист Беларуси, профессор Михаил Павлович Дриневский. Об этом сообщили его коллеги в
Ему было 79 лет. Причина смерти не сообщается.
Михаил Дриневский уже в возрасте 13 лет начал работать руководителем хора колхоза «Труд» в деревне Тонеж Гомельской области. После того как он окончил музыкальное училище, поступил в Белорусскую государственную консерваторию.
С 1973 года — главный хормейстер, а с 1975 года — художественный руководитель Государственного хора БССР (позже — Государственный академический хор Республики Беларусь имени Цитовича).
Дриневский неоднократно награждался государственными наградами и почетными званиями: «Заслуженный деятель искусств БССР», лауреат государственной премии БССР, «Народный артист БССР», медалью Франциска Скорины, орденом Франциска Скорины.
Михаил Дриневский также был профессором кафедры хорового дирижирования Белорусской государственной академии музыки и почетным академиком международной кадровой академии.
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Ему было 79 лет. Причина смерти не сообщается.
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