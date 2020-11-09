Умер выдающийся хоровой дирижер и народный артист Беларуси Михаил Дриневский

Источник материала: Tut.by

Вечером 9 ноября ушел из жизни выдающийся хоровой дирижер, народный артист Беларуси, профессор Михаил Павлович Дриневский. Об этом сообщили его коллеги в Facebook .



Фото: Facebook / ХОР.by

Ему было 79 лет. Причина смерти не сообщается.

Михаил Дриневский уже в возрасте 13 лет начал работать руководителем хора колхоза «Труд» в деревне Тонеж Гомельской области. После того как он окончил музыкальное училище, поступил в Белорусскую государственную консерваторию.

С 1973 года — главный хормейстер, а с 1975 года — художественный руководитель Государственного хора БССР (позже — Государственный академический хор Республики Беларусь имени Цитовича).

Дриневский неоднократно награждался государственными наградами и почетными званиями: «Заслуженный деятель искусств БССР», лауреат государственной премии БССР, «Народный артист БССР», медалью Франциска Скорины, орденом Франциска Скорины.

Михаил Дриневский также был профессором кафедры хорового дирижирования Белорусской государственной академии музыки и почетным академиком международной кадровой академии.